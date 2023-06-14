Свежий трейлер уникального градостроителя The Wandering Village, который станет доступен в Game Pass ©

The Wandering Village, уникальный градостроитель от независимой команды Stray Fawn Studio, получил новый атмосферный геймплейный трейлер. Кроме того, разработчики объявили, что игра появится в раннем доступе на консолях Xbox 20 июля. Более того, в этот же день игра появится в Game Pass.

The Wandering Village можно опробовать в раннем доступе в Steam с сентября 2022 года. Игра явно удалась, о чем свидетельствуют "очень положительные" отзывы. Это неудивительно, ведь в основе игры лежит уникальная оригинальная концепция.

Игра переносит вас в мир, которому грозит уничтожение, вызванное смертоносными спорами нового вида растений. Играя роль лидера группы поселенцев, вы должны обеспечить им шанс на выживание.

Способ выжить - построить поселение на... спине гигантского зверя по имени Онбу. Это даст шанс избежать споров, которые не могут справиться с достижением большой высоты.

В ходе игрового процесса нужно развивать деревню, сажать культуры, собирать урожай и отправляться в экспедиции за сырьем.

Поскольку все это происходит на спине огромного существа, вы должны правильно управлять поселением, чтобы не перегрузить его, что может закончиться трагически как для него, так и для поселения.

Во время игры у нас есть ограниченные возможности отдавать команды зверю, пока он величественно пересекает различные регионы мира.