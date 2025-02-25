Представлен релизный трейлер Wanderstop - новой игры от автора The Stanley Parable

Создатель The Stanley Parable готовит к выходу новую игру — Wanderstop, и в сети уже появился релизный трейлер.

Wanderstop — это уютное повествование о переменах, чаях и поиске себя. Игроки возьмут на себя роль Альты, бывшей воительницы, которая теперь управляет чайной в волшебном лесу. Посетители приходят и уходят, принося с собой истории, но сама Альта не чувствует себя на месте. Она стоит перед выбором: смириться с новым образом жизни или уйти, оставив чайную позади.

Релиз Wanderstop состоится 11 марта на PC и консолях.