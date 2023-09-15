В Google Play и Apple App Store открылся предзаказ на Warcraft Arclight Rumble

Пройдет совсем немного времени, и все желающие смогут погрузиться в веселый хаос Warcraft Rumble. Теперь игроки впервые в мире могут оформить предварительный заказ на игру в магазине приложений Apple App Store!



Добавьте еще больше веселья с механическими чудесами



При предварительной регистрации в магазине Google Play или оформлении предварительного заказа в магазине Apple App Store* вы получите четыре по-настоящему великолепных меха-предмета, которые можно будет использовать как на поле боя, так и для настройки своей учетной записи после запуска игры: облик "Мехакобольд", портрет "Мехакобольд", облик "Мехабашня" и эмоция "Мехакобольд".

Пройдите предварительную регистрацию или оформите предварительный заказ сегодня



Пройдите предварительную регистрацию на официальном сайте Warcraft Rumble сегодня, чтобы получить уведомление об официальном запуске. Пользователи Android могут пройти предварительную регистрацию в магазине Google Play, а пользователи Apple могут пройти предварительную регистрацию в магазине Apple App Store.



Минимальные системные требования Warcraft Rumble



Доступна на iOS и Android.



iOS

iPhone 6s или лучше

iOS 13 или лучше

RAM – 2ГБ оперативной памяти или больше

Android

CPU: Snapdragon 675 / Exynos 8890 или лучше

GPU: OpenGLES 3.1 или лучше

Adreno 612 / Mali-T880 MP12 или лучше

Android 5.1 (API 22 уровня) или лучше

RAM - 3ГБ оперативной памяти или больше

Приготовьтесь нажать на кнопку, загрузить свои любимые миниатюры и погрузиться в захватывающую Warcraft Rumble.