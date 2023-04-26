Warframe 20.03.2013
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Digital Extremes показала новый геймплейный трейлер дополнения The Duviri Paradox для Warframe

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butcher69
Новости

Бесплатное дополнение The Duviri Paradox к игре Warframe выйдет через несколько часов на всех платформах (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X и Nintendo Switch).

В отличие от предыдущих расширений с открытым миром, таких как Plans of Eidol и Heart of Deimos, The Duviri Paradox имеет механику roguelike, строго связанную с повествованием.

Расколотая планета Дувири постоянно меняется из-за переменчивого настроения ее детского правителя, Доминуса Тракса, чьи спирали включают Страх, Гнев, Радость, Зависть и Печаль. Каждое из этих настроений было разработано для того, чтобы обеспечить различные впечатления от боя, взаимодействия, окружения и даже поведения врагов. Мир Дувири также полон побочных занятий, включая настольную игру с NPC.

Digital Extremes показала новый геймплейный трейлер.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lored_

Скоро поглядим, что нам там приготовили. А то многие последние обновления, чувствуются как безвкусная контент-затычка.

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