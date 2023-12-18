Кинематографическая вселенная Warhammer 40,000 с участием Генри Кавилла "вовсю развивается"

Games Workshop прервала свое годичное молчание по поводу горячо ожидаемой кинематографической вселенной Генри Кавилла по Warhammer 40,000 для Amazon, заявив, что она уже вовсю развивается.

Спустя год после того, как Amazon Studios объявила, что получила права на Warhammer 40,000 и планирует запустить "вселенную Warhammer", исполнительным продюсером которой станет Генри Кавилл, Games Workshop наконец подтвердила, что подписала с Amazon контракт "на полное соглашение", "и следующий этап может начинаться".

Warhammer 40,000 - научно-фантастическая вселенная компании Games Workshop, используемая в качестве декораций для популярной настольной игры с культовыми космодесантниками. Это мрачная вселенная, в которой человечество пытается выжить перед лицом ужасающих угроз внутри и вне Империума.

Похоже, Games Workshop и Amazon вместе с Кавиллом обсуждают, какие истории Warhammer 40,000 они хотят рассказать, пишут первый сценарий, а затем приступают к производству. Пока неясно, будет ли проект начинаться с фильма или телешоу. Games Workshop говорит, что, возможно, сначала будет сделано и то, и другое.

"Все, что мы можем сказать вам сейчас, — это то, что сейчас собирается элитная группа сценаристов, каждый из которых по-своему увлечен Warhammer, чтобы помочь перенести на экран полюбившиеся вам сеттинг и персонажей", - говорится в сообщении Games Workshop в блоге. "Эту прославленную группу возглавит Генри Кавилл, который готов занять место исполнительного продюсера и привнести в проект свое перо, меч и/или копье".

Хотя это, безусловно, захватывающая новость для фанатов Warhammer 40,000, им не стоит задерживать дыхание в ожидании первого тизера. Games Workshop заявила, что после подписания контрактов на создание фильма или телешоу часто проходит несколько лет.