Один из создателей Space Marine помог в разработке брони для Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - для многих поклонников мрачного далекого будущего - самая долгожданная игра, выходящая во вселенной бесконечных конфликтов. Являясь сиквелом полюбившегося экшена, который очень точно передавал атмосферу космодесанта, сиквел обязан сделать то же самое.

К счастью, как рассказал в недавнем интервью Gamereactor креативный директор Оливер Холлис-Лейк (Oliver Hollis-Leick), сотрудники Sabre Interactive получили несколько советов от Джеса Гудвина, разработчика первой Space Marine, по поводу дизайна и внешнего вида "суперсолдат". Games Workshop познакомила Гудвина с сотрудниками Saber, после чего он поделился с ними многими своими секретами дизайна.

Он отличный парень, принес с собой черный блокнот, открыл его, а там все его наброски. Наброски того, что вы никогда не увидите ни на настольных миниатюрах, ни в играх. Как работает каждый кусочек брони, что делает это, что делает то. Он знал все. Это был очень эффективный подход к дизайну. Он объяснял, как должен двигаться космодесантник, как на него влияет броня, как распределяется вес.

— креативный директор Warhammer 40000: Space Marine 2 Оливер Холлис-Лейк.

Так что, когда 9 сентября выйдет Space Marine 2 и вы зададитесь вопросом, как им удалось сохранить внешний вид космодесантников, то на помощь к ним в этом деле пришел тот же дизайнер, который и создал этих суперсолдат.