Обновление Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4644 WHQL: Поддержка Madden NFL 24 и Wayfinder

Компания Intel выпустила обновление для своего драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics версии 31.0.101.4644 WHQL. В этой версии драйвера представлена поддержка новых игр Madden NFL 24 и Wayfinder для видеокарт Intel Arc A-series. Также произведены следующие корректировки:
- Исправлен сбой при запуске игры "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12).
- Решена проблема зависания системы при выходе из режима сна.
- Устранён сбой при рендеринге в Blender 3.6 с включенным аппаратным трассировщиком лучей.
Однако, в обновлении есть известные проблемы:
- В "Shadow of The Tomb Raider" (DX11) возможен сбой приложения.
- В "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12) замечено искажение текстур персонажей.
- В Topaz Video AI могут быть ошибки при использовании определенных моделей для улучшения видео.
- "Adobe After Effects" может вылетать при рендеринге.
- Проблемы с установкой драйвера на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe и Iris Xe MAX.
Пользователям, столкнувшимся с указанными проблемами, рекомендуется обновить драйвер до последней версии.