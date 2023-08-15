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Wayfinder 15.08.2023
5.2 22 оценки

Обновление Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4644 WHQL: Поддержка Madden NFL 24 и Wayfinder

SottoZer000

Компания Intel выпустила обновление для своего драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics версии 31.0.101.4644 WHQL. В этой версии драйвера представлена поддержка новых игр Madden NFL 24 и Wayfinder для видеокарт Intel Arc A-series. Также произведены следующие корректировки:

  • Исправлен сбой при запуске игры "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12).
  • Решена проблема зависания системы при выходе из режима сна.
  • Устранён сбой при рендеринге в Blender 3.6 с включенным аппаратным трассировщиком лучей.

Однако, в обновлении есть известные проблемы:

  • В "Shadow of The Tomb Raider" (DX11) возможен сбой приложения.
  • В "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12) замечено искажение текстур персонажей.
  • В Topaz Video AI могут быть ошибки при использовании определенных моделей для улучшения видео.
  • "Adobe After Effects" может вылетать при рендеринге.
  • Проблемы с установкой драйвера на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe и Iris Xe MAX.

Пользователям, столкнувшимся с указанными проблемами, рекомендуется обновить драйвер до последней версии.

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