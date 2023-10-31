В GOG началась бесплатная раздача приключенческого хоррора The Whisperer

В цифровом магазине GOG продолжается распродажа посвященная Хэллоуину и в честь этого события нас ждет раздача игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно абсолютно бесплатно добавить хоррор The Whisperer. Работу канадской студии Chien d'Or можно получить бесплатно до 1 ноября.

Вы можете забрать игру по этому адресу. Если не получится, то вам нужно войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

The Whisperer - это, по сути, пролог к более масштабному произведению независимых разработчиков, поставивших перед собой цель создать игры, пропитанные культурным наследием Квебека. В качестве сотрудника Северо-Западной компании мы попадаем в торговый пост в Нижней Канаде в начале XIX века, из которого исчезли все жители.

Наша задача - узнать правду об их исчезновении и пережить ужас, который таится в этих местах. Как и подобает приключенческой игре point-and-click, в ней нужно щелкать мышкой по многочисленным доскам и использовать найденные предметы для решения головоломок. Игра очень короткая, в том числе и по сравнению с The Whispering Valley, к которой The Whisperer является введением.