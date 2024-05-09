Фанаты Xbox призывают покупать Hellblade 2, а не получать бесплатную версию в Game Pass

После того, как на днях Xbox объявила о решении закрыть Tango Gameworks и Arkane Austin, ее поклонники отреагировали на это не лучшим образом. У разгневанных геймеров сложилось впечатление, что единственное, что действительно заботит руководство компании, - это продажи игры. На фоне происходящего многие фанаты начинают обращать внимание на уже готовящуюся Senua's Saga: Hellblade 2, призывая людей покупать игру индивидуально, а не скачивать ее через Xbox Game Pass.
Если мы хотим, чтобы Ninja Theory продолжала процветать, и если вы заинтересованы в HellBlade 2, то вам обязательно нужно купить Hellblade 2, - говорится в сообщении в X.
Чувствуя, что потенциальное будущее Ninja Theory поставлено на карту, если Hellblade 2 не будет хорошо продаваться, фанаты Xbox начали призывать всех, кто заинтересован в игре, покупать ее и другие игры Xbox, а не играть в них по Xbox Game Pass. В социальных сетях сейчас высказывается опасение, что Xbox Game Pass приводит к снижению продаж игр для Xbox, а после закрытия Tango Gameworks можно найти людей, которые просят других отказаться от Game Pass и просто купить Helldblade 2.
Вряд ли Hellblade 2 принесет много денег по сравнению с Call of Duty или Starfield, а мы знаем по Hi-Fi Rush, что критический успех игры просто не имеет значения для Xbox. Остается только надеяться, что Ninja Theory не пострадает от изменений внутри Xbox, но учитывая грядущие сокращения и растущее беспокойство вокруг Xbox, а также перспективы Game Pass, нельзя не беспокоиться о Ninja Theory и некоторых других небольших разработчиках Xbox.
В любом случае Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет эксклюзивно на консолях Xbox и PC уже 21 мая и будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня.
Как будто ГеймПасс бесплатный
Пошли нафиг это кал как и первая часть надеюсь их закроют ни одна игра их не была интересной , даже не жалко // The Trees
не жалко это калоедов из танго гейм
А ещё, лучше с вечера пятницы занимать очередь на анальное проникновение, чтобы пораньше освободиться в субботу.
Зачем платить за то, что можно получить бесплатно? Может на пк еще с торрентов не качать?
возьми с торрента и не ёпи голову. хорошая попытка Ninja Theory, неплохой бизнес в натуре, продать игру в какой ни будь пасс, а через платных ботов зазывать покупать это вне пассов за деньги. за такое не грех и в зелёном магазине взять бесплатно
с торрента только твари берут игры
когда мужчины разговаривают петухи молчат, так что молча молчи
Судя по предзаказам игра явно провалится в продажах.Так что возможно Ninja Theory тоже закроют что будет очень печально.
А за что они собрались закрывать Tango Gameworks они Сделали шедевра́льный Hi fi rush На Playstaytion 5 это вообще самая продаваемая игра но такими продажами Microsoft всё равно не довольны
я хочу дисковую версию, а так покупать не хочу.
Взял предзаказ в первый день выхода
Да играйте как угодно, главное лицензионно, хотите по геймпассу, хотите купите, хотите скидки ждите, у каждого свои жизненные условия. Любая поддержка это будет знак того что игроки поддерживают студию, а те кто пиратят своими дейтсвиями уничтожают игровую индустрию и еще потом возникают когда студии умирают
Кукареки про уничтожение индустрии пиратками были начиная с 90х.