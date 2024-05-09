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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 224 оценки

Фанаты Xbox призывают покупать Hellblade 2, а не получать бесплатную версию в Game Pass

Gruz_
Новости

После того, как на днях Xbox объявила о решении закрыть Tango Gameworks и Arkane Austin, ее поклонники отреагировали на это не лучшим образом. У разгневанных геймеров сложилось впечатление, что единственное, что действительно заботит руководство компании, - это продажи игры. На фоне происходящего многие фанаты начинают обращать внимание на уже готовящуюся Senua's Saga: Hellblade 2, призывая людей покупать игру индивидуально, а не скачивать ее через Xbox Game Pass.

Если мы хотим, чтобы Ninja Theory продолжала процветать, и если вы заинтересованы в HellBlade 2, то вам обязательно нужно купить Hellblade 2, - говорится в сообщении в X.

Чувствуя, что потенциальное будущее Ninja Theory поставлено на карту, если Hellblade 2 не будет хорошо продаваться, фанаты Xbox начали призывать всех, кто заинтересован в игре, покупать ее и другие игры Xbox, а не играть в них по Xbox Game Pass. В социальных сетях сейчас высказывается опасение, что Xbox Game Pass приводит к снижению продаж игр для Xbox, а после закрытия Tango Gameworks можно найти людей, которые просят других отказаться от Game Pass и просто купить Helldblade 2.

Вряд ли Hellblade 2 принесет много денег по сравнению с Call of Duty или Starfield, а мы знаем по Hi-Fi Rush, что критический успех игры просто не имеет значения для Xbox. Остается только надеяться, что Ninja Theory не пострадает от изменений внутри Xbox, но учитывая грядущие сокращения и растущее беспокойство вокруг Xbox, а также перспективы Game Pass, нельзя не беспокоиться о Ninja Theory и некоторых других небольших разработчиках Xbox.

В любом случае Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет эксклюзивно на консолях Xbox и PC уже 21 мая и будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня.

-12
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
BAZKIN

Как будто ГеймПасс бесплатный

5
Пользователь ВКонтакте

Пошли нафиг это кал как и первая часть надеюсь их закроют ни одна игра их не была интересной , даже не жалко // The Trees

4
satalataa

не жалко это калоедов из танго гейм

0
shurasick876
Если мы хотим, чтобы Ninja Theory продолжала процветать, и если вы заинтересованы в HellBlade 2, то вам обязательно нужно купить Hellblade 2,

А ещё, лучше с вечера пятницы занимать очередь на анальное проникновение, чтобы пораньше освободиться в субботу.

2
Oscilograf

Зачем платить за то, что можно получить бесплатно? Может на пк еще с торрентов не качать?

1
1barac9U7ada7

возьми с торрента и не ёпи голову. хорошая попытка Ninja Theory, неплохой бизнес в натуре, продать игру в какой ни будь пасс, а через платных ботов зазывать покупать это вне пассов за деньги. за такое не грех и в зелёном магазине взять бесплатно

1
satalataa

с торрента только твари берут игры

-5
1barac9U7ada7 satalataa

когда мужчины разговаривают петухи молчат, так что молча молчи

3
XeNTRoN

Судя по предзаказам игра явно провалится в продажах.Так что возможно Ninja Theory тоже закроют что будет очень печально.

0
SquareDomenic

А за что они собрались закрывать Tango Gameworks они Сделали шедевра́льный Hi fi rush На Playstaytion 5 это вообще самая продаваемая игра но такими продажами Microsoft всё равно не довольны

0
Rio Lenli

я хочу дисковую версию, а так покупать не хочу.

0
Heather123

Взял предзаказ в первый день выхода

0
Contriver

Да играйте как угодно, главное лицензионно, хотите по геймпассу, хотите купите, хотите скидки ждите, у каждого свои жизненные условия. Любая поддержка это будет знак того что игроки поддерживают студию, а те кто пиратят своими дейтсвиями уничтожают игровую индустрию и еще потом возникают когда студии умирают

-3
shurasick876

Кукареки про уничтожение индустрии пиратками были начиная с 90х.

3