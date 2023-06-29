Saber Interactive анонсировала аркадный американский футбол Wild Card Football для консолей и ПК ©

Компания Saber Interactive анонсировала Wild Card Football, аркадный американский футбол, которая выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и Epic Games Store.

"Мы поставили перед собой цель создать быструю и веселую игру, в которой будет чистый адреналин", - сказал в пресс-релизе главный креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс. "Wild Card Football именно это и делает, помещая вас в бутсы ваших любимых профессиональных игроков и повышая интенсивность игры с помощью новых потрясающих элементов геймплея. Наше сотрудничество с NFLPA и OneTeam сыграло важную роль в воплощении нашего замысла в жизнь. Их опыт и поддержка помогли нам по-новому взглянуть на футбол. Мы не можем дождаться, когда поклонники смогут создать свои команды мечты и увидеть, как они будут противостоять другим командам".

Колин Каперник, который изображен на обложке игры, добавил: "Это такой ностальгический возврат к классическим аркадным футбольным играм, на которых многие из нас выросли и которые любили. Было очень приятно работать с командой Saber, когда они создавали эту игру".