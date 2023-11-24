Состояние ПК-версии Wild Hearts - это "оскорбление" для сотрудника Digital Foundry: "EA должно быть стыдно"

ПК-версия Wild Hearts - это 'оскорбление чувств', пишет в своем Twitter Алекс Батталья (Alex Battaglia), известный автор британского издания Digital Foundry и специалист по техническому анализу игр, портированных на платформу Windows
Я плохо отзывался о Star Wars Jedi: Survivor, но вот эта игра на ПК необъяснимо ужасна. Как они продавали ее в таком состоянии? Как они все еще продают ее сегодня? EA должно быть стыдно.
Абсурдность ситуации заключается не столько в проблемном дебюте, который, к сожалению, встречается довольно часто, сколько в прекращении поддержки через несколько месяцев после выхода Wild Hearts, что фактически является приговором для ПК-версии.
Как вы помните, в феврале прошлого года Wild Hearts получила крайне негативные отзывы в Steam из-за того, что ПК-версия находилась в ужасном состоянии, и тогда команда разработчиков пообещала внести исправления, которые так и не появились.
Однако пользователи ПК, к сожалению, привыкли к подобным ситуациям, а постоянно растущая стоимость производства привела к тому, что в последнее время появилась новая тенденция использования технологий масштабирования для экономии на оптимизации, как это было в Remnant 2.
кто-то еще надеется на что-то сносное в следующей Mass Effect и Dragon Age?
Стыдно должно быть тем, кто думает, что для EA вообще существует понятие стыда.
А жаль, игра мне понравилась, по сеттингу и атмосфере. Но техническое состояние действительно ужасное
Кайф спихивать всё на FSR и DLSS, такие проекты сразу идут в урну.
Стыдно когда видно