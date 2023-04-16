Wildfrost 12.04.2023
6.9 9 оценок

Красивый roguelike со сбором колоды Wildfrost вышел для ПК и Nintendo Switch

©
monk70
Новости

Chucklefish объявила о том, что их приключение в жанре roguelike «Wildfrost» теперь доступно на ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Игроки отправятся в приключение по замерзшей тундре, собрав свою колоду карт из очаровательных компаньонов и могущественных стихийных предметов, в попытке вернуть себе мир, павший от Дикого мороза. Только маленькая цивилизация Сноудуэлл и ее выжившие остаются последним оплотом против вечной зимы. Игрокам нужно будет использовать продуманную стратегию и свои навыки построения колоды, чтобы изгнать Дикий мороз раз и навсегда.

На протяжении всей игры у игроков будет возможность нанять десятки симпатичных карточных компаньонов и подарить им шаткие амулеты, чтобы усилить их способности. Возвращайтесь в Сноудуэлл после каждого забега и восстанавливайте город, открывайте больше карт и сталкивайтесь с новыми испытаниями и событиями в приключении с бесконечным повторным прохождением.

ПК Релизы Трейлеры
0
0
Последние посты по игре Wildfrost
Wildfrost "Таблица для Cheat Engine" [1.0.2] {ColonelRVH}
Wildfrost "Таблица для Cheat Engine" [1.0.2] {ColonelRVH}
Wildfrost "Таблица для Cheat Engine" [1.0.2] {BabyGroot}
Wildfrost "Таблица для Cheat Engine" [1.0.2] {BabyGroot}
В красивый roguelike Wildfrost можно будет играть во время Steam Next Fest в октябре
В красивый roguelike Wildfrost можно будет играть во время Steam Next Fest в октябре
Комментарии: 0
Ваш комментарий