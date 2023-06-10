Михаил Горшенев исполнил песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" благодаря нейросети ©

Нейросеть озвучила песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" из сериала "Ведьмак" голосом Михаила Горшенева. Автором идеи выступил блогер Baron Ungern.

В свое время, актер Джои Бэти, сыгравший барда в сериале от Netflix, назвал эту песню "самой надоедливой вещью, которую когда-либо слышал".

Это не первый трек, "озвученный" Горшеневом, — этот же блогер заставил виртуального персонажа спеть заглавную тему Nuclear из Metal Gear Solid 5 и некоторые другие композиции, которые вы сможете найти на канале автора вот здесь