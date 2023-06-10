The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 22 370 оценок

Михаил Горшенев исполнил песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" благодаря нейросети

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butcher69
Новости

Нейросеть озвучила песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" из сериала "Ведьмак" голосом Михаила Горшенева. Автором идеи выступил блогер Baron Ungern.

В свое время, актер Джои Бэти, сыгравший барда в сериале от Netflix, назвал эту песню "самой надоедливой вещью, которую когда-либо слышал".

Это не первый трек, "озвученный" Горшеневом, — этот же блогер заставил виртуального персонажа спеть заглавную тему Nuclear из Metal Gear Solid 5 и некоторые другие композиции, которые вы сможете найти на канале автора вот здесь

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
samosan

Горшок бы в гробу перевернулся,узнай он,что такой зашквар его голосом озвучивают.

1
Stinger_Max

Я не заметил разницы

0
John Shep

Очередные малолетние любители анальных монет подъехали

-1
Korn_Katar

Хрень, Эпидемия спели лучше.

-2