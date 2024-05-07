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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 971 оценка

На официальном сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 изменилось количество запланированных DLC к игре

Gutsz
Новости

Одновременно с анонсом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl разработчики из студии GSC Game World представили амбициозный план поддержки игры. После релиза шутер должен был получить официальную поддержку модов, мультиплеер и сюжетные дополнения. После нескольких переносов игры уже трудно представить, что же будет ждать игроков. Авторы стали осторожнее высказываться о своих планах, но похоже, что идея выпуска DLC все еще на столе.

В сети обратили внимание на измененную информацию на официальном сайте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Частично изменилось содержимое различных изданий игры, а также информация о доступности игры. Самое важное изменение касается запланированных сюжетных дополнений к игре. Если ранее предполагалось, что шутер получит больше, чем 2 сюжетных дополнения, то теперь авторы четко обозначили их количество.

Ранняя информация
Обновленная информация

Согласно обновленной информации, для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдут два больших DLC с собственной историей. Прошлые утечки намекали, что дополнений может быть три или даже четыре, но в GSC Game World официально остановились только на двух.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 5 сентября 2024 года для ПК и консолей Xbox Series.

-16
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Bambillo132

плохие новости для ждалкеров

6
luVol

А хорошие когда были их вроде и не было..

7
Fishlex

И в чём заключаются "плохие" новости? Всё отлично, конкретика всегда хорошо.

0
6363

А игра то выйдет)

4
SERGEY-SP

))))))))))))ой не могу))))))))))

-1
Kenn1y

Может сначала стоит игру сделать, а потом уже о DLC говорить.

4
askazanov

А зачем, сразу Длс будут продавать )))))) А сама игра может когда-нибудь и выйдет))))))

0
XpressV

Так никто больше двух СЮЖЕТНЫХ дополнений и раньше не обещал. А фраза "все будущие дополнения" скорее относилась и относится к всякого рода сезонной, праздничной или тематической косметике, вроде скинчиков для оружия, вариантов нашивок и расцветок изоленты

2
GraF68ru

правильный подход, куда лучше, чем распиливание на сотни допников с никакущим содержанием.

1
Mega Therion

Весь мой опыт говорит о том, что "амбициозные планы" в геймдеве очень часто заканчиваются "галактическим пуком" :)

1
Alex Row

Хз- выйдет- хорошо, будет очередной перенос- ок, мне спешить некуда. Можно подумать, что ожидание игры, это какой-то тяжелый физический процесс.

1
Kot_mikrob2938

Сливаю название первого дополнения : Сидорович 3 охота за конесервами

0
ArXaHgEL17

ждем фанасткий мод - Сталкер 2: сердце вонючки?

0
1barac9U7ada7

Ждалкер 2 : Печень осталась в Чернобыле

0
жифорсник

На карте было 4 вроде

0
SERGEY-SP

Тут бы хоть игра вышла !Похер на эти дополнения!

0
Eios

Сябки, даже с торрента ее брать не буду ;) Удачи им с продажами после многих русофобских тяфканий )

0
Fishlex

Правильно, в Смуту играй.

0
Eios Fishlex

А ты, кастрюля, не указывай во что мне играть.

0
golab42

Чё за игра хоть хлопцы ?

0
ArXaHgEL17

Вы путаете те длс что идут в сизон пасс с тем что будет вообще. в рамках ультимейт издания будет 2 длс халявных, и они 2 длс точно выпустят. Если игра выстрелит (окупится) то будут и другие длс типо тайны лиманска (если его конечно в целом уже в игру не добавили) но за фулл прайс

0
sapov

А игра то где? А то все сливы показывают, что игры то готовой нет. Как билды в 2005 она выглядит.

-1
hpi

Про@бали. Тут должно бить написано " кисень ". И кстати я раньше этого скриншота не видел.

-1
Sweety_Mustard

просто когда делали скриншот, это слово еще не успели придумать

4
hpi Sweety_Mustard

Я не слово имел ввиду а весь скриншот. Или это пререндер с ролика?

0
Cryptocurrencyhead

Кисень -кислород. Воздух - повітря.

3
hpi Cryptocurrencyhead

Мля. В данном случае как раз таки воздух - кисень.

-1
darkMarshall

Их и было два, придурки) вы хоть когда копируете, проверяйте что ли) очередной байт)

-2
Jarvis666

Крутая у них коллекционка конечно. Ни то что у Готики))

-4
Perseus_33

хаха, ну че там НЕлохи, оформившие предзаказ, как дела? аххахахах

-4
hpi

Та ничего. Норм себя чувствуют. Живут, работают, семья и дети, в общем ничего не изменилось.

2
Jarvis666

Гораздо лучше, чем у лохов оформивших предзаказ Смуты))

0
Fishlex

Я думаю у них всё норм. А ты еще не насобирал?

0
Пользователь ВКонтакте

("Квант-Феникса", или Шаровая-Молния").. Автор: CORVINUS. // Сергей Корольчук

-5
Пользователь ВКонтакте

М-дык, я пишу книгу по сталкачу, аж с 2007-8-09-11-24-годов, буду сам. издатом издавать..)) // Сергей Корольчук

-6
Fishlex

И читать сам будешь.

0
Гемор

Первая часть каловая параша была. На ag Номад 6 из 10 поставил и я с ним согласен.

-7
Fishlex

Соответствуешь нику.

0