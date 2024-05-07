На официальном сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 изменилось количество запланированных DLC к игре

Одновременно с анонсом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl разработчики из студии GSC Game World представили амбициозный план поддержки игры. После релиза шутер должен был получить официальную поддержку модов, мультиплеер и сюжетные дополнения. После нескольких переносов игры уже трудно представить, что же будет ждать игроков. Авторы стали осторожнее высказываться о своих планах, но похоже, что идея выпуска DLC все еще на столе.
В сети обратили внимание на измененную информацию на официальном сайте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Частично изменилось содержимое различных изданий игры, а также информация о доступности игры. Самое важное изменение касается запланированных сюжетных дополнений к игре. Если ранее предполагалось, что шутер получит больше, чем 2 сюжетных дополнения, то теперь авторы четко обозначили их количество.
Согласно обновленной информации, для S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдут два больших DLC с собственной историей. Прошлые утечки намекали, что дополнений может быть три или даже четыре, но в GSC Game World официально остановились только на двух.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 5 сентября 2024 года для ПК и консолей Xbox Series.
плохие новости для ждалкеров
А хорошие когда были их вроде и не было..
И в чём заключаются "плохие" новости? Всё отлично, конкретика всегда хорошо.
А игра то выйдет)
))))))))))))ой не могу))))))))))
Может сначала стоит игру сделать, а потом уже о DLC говорить.
А зачем, сразу Длс будут продавать )))))) А сама игра может когда-нибудь и выйдет))))))
Так никто больше двух СЮЖЕТНЫХ дополнений и раньше не обещал. А фраза "все будущие дополнения" скорее относилась и относится к всякого рода сезонной, праздничной или тематической косметике, вроде скинчиков для оружия, вариантов нашивок и расцветок изоленты
правильный подход, куда лучше, чем распиливание на сотни допников с никакущим содержанием.
Весь мой опыт говорит о том, что "амбициозные планы" в геймдеве очень часто заканчиваются "галактическим пуком" :)
Хз- выйдет- хорошо, будет очередной перенос- ок, мне спешить некуда. Можно подумать, что ожидание игры, это какой-то тяжелый физический процесс.
Сливаю название первого дополнения : Сидорович 3 охота за конесервами
ждем фанасткий мод - Сталкер 2: сердце вонючки?
Ждалкер 2 : Печень осталась в Чернобыле
На карте было 4 вроде
Тут бы хоть игра вышла !Похер на эти дополнения!
Сябки, даже с торрента ее брать не буду ;) Удачи им с продажами после многих русофобских тяфканий )
Правильно, в Смуту играй.
А ты, кастрюля, не указывай во что мне играть.
Чё за игра хоть хлопцы ?
Вы путаете те длс что идут в сизон пасс с тем что будет вообще. в рамках ультимейт издания будет 2 длс халявных, и они 2 длс точно выпустят. Если игра выстрелит (окупится) то будут и другие длс типо тайны лиманска (если его конечно в целом уже в игру не добавили) но за фулл прайс
А игра то где? А то все сливы показывают, что игры то готовой нет. Как билды в 2005 она выглядит.
Про@бали. Тут должно бить написано " кисень ". И кстати я раньше этого скриншота не видел.
просто когда делали скриншот, это слово еще не успели придумать
Я не слово имел ввиду а весь скриншот. Или это пререндер с ролика?
Кисень -кислород. Воздух - повітря.
Мля. В данном случае как раз таки воздух - кисень.
Их и было два, придурки) вы хоть когда копируете, проверяйте что ли) очередной байт)
Крутая у них коллекционка конечно. Ни то что у Готики))
хаха, ну че там НЕлохи, оформившие предзаказ, как дела? аххахахах
Та ничего. Норм себя чувствуют. Живут, работают, семья и дети, в общем ничего не изменилось.
Гораздо лучше, чем у лохов оформивших предзаказ Смуты))
Я думаю у них всё норм. А ты еще не насобирал?
("Квант-Феникса", или Шаровая-Молния").. Автор: CORVINUS. // Сергей Корольчук
М-дык, я пишу книгу по сталкачу, аж с 2007-8-09-11-24-годов, буду сам. издатом издавать..)) // Сергей Корольчук
И читать сам будешь.
Первая часть каловая параша была. На ag Номад 6 из 10 поставил и я с ним согласен.
Соответствуешь нику.