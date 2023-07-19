The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 23 071 оценка

Сегодня The Witcher 3: Wild Hunt должен получить новое крупное обновление

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butcher69
Новости

Польская студия не забывает о последнем атмосферном приключении Геральта. Позже сегодня станет доступен новый патч, устраняющий несколько проблем игры.

После дебюта на консолях текущего поколения команда регулярно работает над патчами и исправляет все возникающие недочеты, чтобы сделать игру "лучшей на сегодняшний день".

Марчин Момот, директор по коммуникациям польской студии, в недавнем сообщении в социальных сетях анонсировал очередной патч (4.04) для The Witcher 3: Wild Hunt. На этот раз соответствующие изменения получат сразу несколько платформ — обновление не обойдет стороной консоли PlayStation, Xbox, ПК и даже Nintendo Switch.

Представитель CD Projekt RED не стал раскрывать другие подробности патча

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
DeerArchi

Новость о том что будет новость

13
Indigo Night

Очередные ULTRA MEGA SUPER HD TEXTURE?

-1
SoRaS3

RTX OVERDRIVE ?

0
DORAEMON1989

Интересно, что столько проблем вызвало всего лишь докрутить грфику.
Уже год прошел или два, а все баги...

-4
Stas776

7 месяцев

0
TIMetal

Это шутка? Нафига?

-4
DORAEMON1989

Люблю квест в начале игры, про любовь 2 геев разных сословий, с печальной судьбой)
Хотелось бы больше такой душевности (и счастливыми итогами).
Но зачот, что уважили ЛГБТ-сообщество фанов еще в 2015 году.

-13
Stivo_Stivo
5
Simple Jack Stivo_Stivo
Спойлер
6
DORAEMON1989 Stivo_Stivo

Сообществу гетеро-инцело-гомофобов PLAYGROUND снова не дали?

-4
Stivo_Stivo DORAEMON1989
Сообществу гетеро-инцело-гомофобов PLAYGROUND снова не дали?

А ты всё тут ищешь куда свою задницу пристроить, пидр?

1
евгений верещагин999 DORAEMON1989

Иди к своим гов!-!0месам, и там обсуждайте где, что и кому дают.

1