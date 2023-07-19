Сегодня The Witcher 3: Wild Hunt должен получить новое крупное обновление ©

Польская студия не забывает о последнем атмосферном приключении Геральта. Позже сегодня станет доступен новый патч, устраняющий несколько проблем игры.

После дебюта на консолях текущего поколения команда регулярно работает над патчами и исправляет все возникающие недочеты, чтобы сделать игру "лучшей на сегодняшний день".

Марчин Момот, директор по коммуникациям польской студии, в недавнем сообщении в социальных сетях анонсировал очередной патч (4.04) для The Witcher 3: Wild Hunt. На этот раз соответствующие изменения получат сразу несколько платформ — обновление не обойдет стороной консоли PlayStation, Xbox, ПК и даже Nintendo Switch.

Представитель CD Projekt RED не стал раскрывать другие подробности патча