Сегодня The Witcher 3: Wild Hunt должен получить новое крупное обновление

Польская студия не забывает о последнем атмосферном приключении Геральта. Позже сегодня станет доступен новый патч, устраняющий несколько проблем игры.
После дебюта на консолях текущего поколения команда регулярно работает над патчами и исправляет все возникающие недочеты, чтобы сделать игру "лучшей на сегодняшний день".
Марчин Момот, директор по коммуникациям польской студии, в недавнем сообщении в социальных сетях анонсировал очередной патч (4.04) для The Witcher 3: Wild Hunt. На этот раз соответствующие изменения получат сразу несколько платформ — обновление не обойдет стороной консоли PlayStation, Xbox, ПК и даже Nintendo Switch.
Представитель CD Projekt RED не стал раскрывать другие подробности патча
Новость о том что будет новость
Очередные ULTRA MEGA SUPER HD TEXTURE?
RTX OVERDRIVE ?
Интересно, что столько проблем вызвало всего лишь докрутить грфику.
Уже год прошел или два, а все баги...
7 месяцев
Это шутка? Нафига?
Люблю квест в начале игры, про любовь 2 геев разных сословий, с печальной судьбой)
Хотелось бы больше такой душевности (и счастливыми итогами).
Но зачот, что уважили ЛГБТ-сообщество фанов еще в 2015 году.
Сообществу гетеро-инцело-гомофобов PLAYGROUND снова не дали?
А ты всё тут ищешь куда свою задницу пристроить, пидр?
Иди к своим гов!-!0месам, и там обсуждайте где, что и кому дают.