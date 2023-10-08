Фэнтезийный ретро-шутер от первого лица Wizordum выйдет на ПК в раннем доступе Steam 15 ноября ©

Издатель видеоигр из Далласа (Техас, США) Apogee Entertainment и разработчик инди-игр из Шемпаса (Словения) Emberheart Games сообщили, что их фэнтезийный ретро-шутер от первого лица Wizordum выйдет на ПК в раннем доступе Steam 15 ноября 2023 года. Окунитесь в наполненные опасностями подземелья в новой демо-версии, доступной уже сейчас.

Древняя печать Террабрумы распалась, высвободив силы Хаоса. В роли одного из последних магов святилища Визордума найдите источник порчи и уничтожайте порождений Хаоса, прежде чем они поглотят королевство, в удобном для скоростного прохождения фэнтезийном шутере от первого лица, вырвав страницу из книг заклинаний классических фэнтезийных шутеров от первого лица 90-х, таких как Hexen и Heretic.

Маги Визордума находятся на грани вымирания, погружаясь в постоянно нарастающий хаос за пределами святилища. Отточите арсенал стали и магии и отправляйтесь в город Гримбрук в поисках Источника, уничтожая всех, кто стоит на пути. По пути обыскивайте укромные уголки в поисках добычи и реликвий, чтобы решать загадочные головоломки и наносить еще больший урон.

Выводите из строя мерзких огров и гоблинов с помощью сокрушающей черепа булавы, стреляйте скорострельными ледяными осколками с помощью Ткача льда и овладейте Ударом заклинаний, чтобы обрушивать на врагов концентрированную магию. Отбивайтесь от беспокойной нежити и чудовищных крыс, пробираясь по покрытым паутиной коридорам, беспокойным кладбищам, канализации, лабиринтам и залитым кровью дворам, полным ловушек и сокровищ.

Разваливающийся булыжник, сожженные здания, наполненные разложением подземелья и туманные гавани, полные тайн, ждут бесстрашных заклинателей внутри рушащихся городских стен Гримбрука. Займите место в священной таблице лидеров, где более высокие уровни сложности приносят больше очков, и достигайте идеального темпа в каждом забеге благодаря дизайну уровней, удобному для скоростного прохождения.