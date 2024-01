Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition выйдет 7 февраля

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA выпустят Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition в цифровом виде для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store 7 февраля по цене 7 480 иен, объявили компании.

В издание войдет базовая игра Wo Long: Fallen Dynasty, дополнения Battle of Zhongyuan, Conquerer of Jiangdong и Upheaval in Jingxiang, бонусный загружаемый контент "Набор доспехов Цинлун", "Набор доспехов Жукэ" и "Набор доспехов Байху" и бонусный загружаемый контент "Шицзи" (показывает расположение флагов на мини-карте).

Wo Long: Fallen Dynasty уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam и Microsoft Store. Игра также доступна через Xbox Game Pass.