Wo Long: Fallen Dynasty привлекла 5 миллионов игроков

Team Ninja готовится к выпуску Rise of the Ronin, но ее текущие игры продолжают устанавливать новые вехи. Объявлено, что Wo Long: Fallen Dynasty, ролевая игра, действие которой происходит во время падения династии Хань, привлекла пять миллионов игроков по всему миру.

Игра, выпущенная в марте 2023 года для Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PS5 и ПК (вместе с Game Pass), включает в себя несколько новых механик, таких как моральный дух, определяющий сложность сражений. Она также больше опирается на механику парирования, когда игроки подавляют дух цели и наносят жестокие критические удары. Хотя Wo Long следует линейной структуре миссий, как Nioh, она отличается большей вертикальностью благодаря прыжку.

Wo Long: Fallen Dynasty получила несколько обновлений с момента своего запуска, включая сотрудничество с Nioh 2 и Lies of P. Полное издание, выпущенное в прошлом месяце, включает в себя базу и контент Season Pass (включая три набора брони и сюжетные пакеты DLC).