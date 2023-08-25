Состоялся запуск "хардкорных" серверов World of Warcraft: Classic ©

Только что компания Blizzard объявила о запуске свежих серверов World of Warcraft: Classic, главной особенностью которых стал режим прохождения игры с одной жизнью. На игровых мирах было установлено обновление 1.14.4, в котором появилась новая вкладка выбора сервера с подзаголовком "Hardcore".

При выборе хардкорного сервера игроков заранее предупредят уведомлением о том, что смерть персонажа на таком сервере окончательна и после гибели он не сможет никак воскреснуть. Также на эти сервера вы не сможете переносить своих персонажей из других серверов эпохи классик.

Работу над хардкорными серверами Blizzard объявили еще в мае, и с тех пор работали над подготовкой этих серверов, что бы предоставить игрокам комфортный опыт в прохождении хардкорного режима. Например, разработчики переработали некоторые квесты в игровом мире, которые имели свойство убивать игрока, что бы тот мог продвинутся по сюжету задания дальше.

Были переработаны некоторые способности классов: Паладин не может использовать бабл+хс, Чернокнижник не может использовать камень души, а Шаман не сможет использовать умение "восстание из мертвых". Подобные изменения были нацелены на то, что бы не давать некоторым классам значительное преимущество в прохождении хардкора перед другими классами.

Вот еще несколько особенностей игры на хардкорных серверах:

Изначально PvP будет отключено для всех игроков и для его активации потребуется ввести команду /pvp.

Для любителей PvP разработчики приготовили особый режим под названием "Поединок насмерть" –

это дуэль между двумя игроками, по результатам которой один из бойцов обязан погибнуть навсегда.

это дуэль между двумя игроками, по результатам которой один из бойцов обязан погибнуть навсегда. Игроки смогут проходить одно и то же подземелье не чаще раза в 24 часа.

На "хардкорных" серверах сразу будет доступен весь контент игры.

Разработчики закрыли все батлграунды. В них попросту нет никакого смысла в игре на хардкорном сервере.

Игроки смогут переносить своих персонажей на другие миры эпохи классик.

Русскоязычные игроки смогут сыграть на новых серверах выбрав регион Европы и сменив язык игры на Английский. Большинство популярных гильдий приоритетно будут играть на сервере под названием Stitches.

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