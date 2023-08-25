Состоялся запуск "хардкорных" серверов World of Warcraft: Classic

Только что компания Blizzard объявила о запуске свежих серверов World of Warcraft: Classic, главной особенностью которых стал режим прохождения игры с одной жизнью. На игровых мирах было установлено обновление 1.14.4, в котором появилась новая вкладка выбора сервера с подзаголовком "Hardcore".
При выборе хардкорного сервера игроков заранее предупредят уведомлением о том, что смерть персонажа на таком сервере окончательна и после гибели он не сможет никак воскреснуть. Также на эти сервера вы не сможете переносить своих персонажей из других серверов эпохи классик.
Работу над хардкорными серверами Blizzard объявили еще в мае, и с тех пор работали над подготовкой этих серверов, что бы предоставить игрокам комфортный опыт в прохождении хардкорного режима. Например, разработчики переработали некоторые квесты в игровом мире, которые имели свойство убивать игрока, что бы тот мог продвинутся по сюжету задания дальше.
Были переработаны некоторые способности классов: Паладин не может использовать бабл+хс, Чернокнижник не может использовать камень души, а Шаман не сможет использовать умение "восстание из мертвых". Подобные изменения были нацелены на то, что бы не давать некоторым классам значительное преимущество в прохождении хардкора перед другими классами.
Вот еще несколько особенностей игры на хардкорных серверах:
- Изначально PvP будет отключено для всех игроков и для его активации потребуется ввести команду /pvp.
- Для любителей PvP разработчики приготовили особый режим под названием "Поединок насмерть" –
это дуэль между двумя игроками, по результатам которой один из бойцов обязан погибнуть навсегда.
- Игроки смогут проходить одно и то же подземелье не чаще раза в 24 часа.
- На "хардкорных" серверах сразу будет доступен весь контент игры.
- Разработчики закрыли все батлграунды. В них попросту нет никакого смысла в игре на хардкорном сервере.
- Игроки смогут переносить своих персонажей на другие миры эпохи классик.
Русскоязычные игроки смогут сыграть на новых серверах выбрав регион Европы и сменив язык игры на Английский. Большинство популярных гильдий приоритетно будут играть на сервере под названием Stitches.
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