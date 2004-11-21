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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 442 оценки

Новости World of Warcraft

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Анонсы 27 Индустрия 152 Обновления 295 ПК 456 Трейлеры 108
Разработчики World of Warcraft: Forever решили стереть границы между серверами и создать общий игровой мир для всех
 |  Обновления
Разработчики World of Warcraft: Forever решили стереть границы между серверами и создать общий игровой мир для всех
Solstice Solstice
4 10
"Это уже цена дополнения": игроков возмутила стоимость новой расы эльфов в World of Warcraft: Forever
"Это уже цена дополнения": игроков возмутила стоимость новой расы эльфов в World of Warcraft: Forever
IKarasik IKarasik
29 40
World of Warcraft: Forever получит новые эффекты воды, улучшенные текстуры и усовершенствованное освещение
 |  Обновления
World of Warcraft: Forever получит новые эффекты воды, улучшенные текстуры и усовершенствованное освещение
Solstice Solstice
15 18
World of Warcraft Forever анонсирована - Blizzard наконец-то делает ту самую Classic Plus, о которой просили фанаты
World of Warcraft Forever анонсирована - Blizzard наконец-то делает ту самую Classic Plus, о которой просили фанаты
butcher69 butcher69
57 51
В World of Warcraft Forever полностью запретят платные бусты и жетоны ради возвращения жесткого гринда
В World of Warcraft Forever полностью запретят платные бусты и жетоны ради возвращения жесткого гринда
Extor Menoger Extor Menoger
1 4
Этого ждали годами: World of Warcraft: Forever станет доступнее для любителей консольного гейминга
 |  Консоли, Обновления
Этого ждали годами: World of Warcraft: Forever станет доступнее для любителей консольного гейминга
Solstice Solstice
7 20
Blizzard открыла прием заявок на участие в закрытом бета-тестировании World of Warcraft: Forever
Blizzard открыла прием заявок на участие в закрытом бета-тестировании World of Warcraft: Forever
Solstice Solstice
2 13
Blizzard показала первый тизер World of Warcraft: The Last Titan с возвращением в Нордскол
Blizzard показала первый тизер World of Warcraft: The Last Titan с возвращением в Нордскол
GRAF_RAGE GRAF_RAGE
14 28
Открылись предзаказы на World of Warcraft: Forever - у игры будут три издания, бета и коды для друзей
 |  ПК
Открылись предзаказы на World of Warcraft: Forever - у игры будут три издания, бета и коды для друзей
2BLaraSex 2BLaraSex
0 21
Ксал'атат оказывается на пороге победы в новом трейлере World of Warcraft: Midnight Eclipse
Ксал'атат оказывается на пороге победы в новом трейлере World of Warcraft: Midnight Eclipse
GRAF_RAGE GRAF_RAGE
5 25
Blizzard уволила гейм-мастера, который помогал любимой стримерше убивать боссов в World of Warcraft
 |  ПК
Blizzard уволила гейм-мастера, который помогал любимой стримерше убивать боссов в World of Warcraft
2BLaraSex 2BLaraSex
248 175
Игроки из России жалуются на проблемы с входом в World of Warcraft и Diablo 4 - Blizzard пока хранит молчание
Игроки из России жалуются на проблемы с входом в World of Warcraft и Diablo 4 - Blizzard пока хранит молчание
butcher69 butcher69
200 80
Энтузиаст выпустил нативный порт World of Warcraft: Wrath of the Lich King для взломанной PlayStation 4
 |  Консоли
Энтузиаст выпустил нативный порт World of Warcraft: Wrath of the Lich King для взломанной PlayStation 4
Extor Menoger Extor Menoger
11 20
Blizzard хочет сделать World of Warcraft менее "пугающим": название Warcraft мешает привлечь новую аудиторию
 |  Индустрия
Blizzard хочет сделать World of Warcraft менее "пугающим": название Warcraft мешает привлечь новую аудиторию
IKarasik IKarasik
190 207
Blizzard зацензурила неприличный жест у нежити в World of Warcraft, существовавший с релиза игры
 |  ПК
Blizzard зацензурила неприличный жест у нежити в World of Warcraft, существовавший с релиза игры
2BLaraSex 2BLaraSex
26 88
Дэвид Харбор хочет фильм по Warcraft от Кристофера Нолана и случайно раскрыл реплику из "Мстителей: Судный день"
Дэвид Харбор хочет фильм по Warcraft от Кристофера Нолана и случайно раскрыл реплику из "Мстителей: Судный день"
IKarasik IKarasik
32 46
Игроки World of Warcraft устроили прощание с Чаком Норрисом и просят Blizzard добавить в игру его NPC из рекламы
 |  ПК, Индустрия