Новости World of Warcraft

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The Blood of Dawnwalker
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Wartales
Euro Truck Simulator 2
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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Delta Force
Mistfall Hunter
Crimson Desert
Arknights: Endfield
Halloween: The Game
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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
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Warcraft 3: Reforged
Onimusha: Way of the Sword
Anomalous Coffee Machine
Cyberpunk 2077
Resident Evil 2
Physint
Resident Evil Requiem
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Ставки
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Автомобильная зарядка UGREEN Nexode 145 Вт
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ЧАТ ИГРЫ
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об игре
World of Warcraft
21.11.2004
Экшен,
Ролевая,
Мультиплеер,
MMO,
Фэнтези
8.3
3 442
оценки
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5 587
World of Warcraft
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5 587
Об игре
Новости
3070
Мнения
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Форум
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Cкриншоты
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по количеству реакций
сегодня в 15:48
|
Обновления
Разработчики World of Warcraft: Forever решили стереть границы между серверами и создать общий игровой мир для всех
Solstice
4
10
сегодня в 01:52
"Это уже цена дополнения": игроков возмутила стоимость новой расы эльфов в World of Warcraft: Forever
IKarasik
29
40
сегодня в 00:59
|
Обновления
World of Warcraft: Forever получит новые эффекты воды, улучшенные текстуры и усовершенствованное освещение
Solstice
15
18
12 сентября
|
Мероприятия
,
Анонсы
,
Трейлеры
World of Warcraft Forever анонсирована - Blizzard наконец-то делает ту самую Classic Plus, о которой просили фанаты
butcher69
57
51
11 минут назад
В World of Warcraft Forever полностью запретят платные бусты и жетоны ради возвращения жесткого гринда
Extor Menoger
1
4
вчера в 19:54
|
Консоли
,
Обновления
Этого ждали годами: World of Warcraft: Forever станет доступнее для любителей консольного гейминга
Solstice
7
20
вчера в 22:54
Blizzard открыла прием заявок на участие в закрытом бета-тестировании World of Warcraft: Forever
Solstice
2
13
12 сентября
|
Мероприятия
,
Трейлеры
,
Обновления
Blizzard показала первый тизер World of Warcraft: The Last Titan с возвращением в Нордскол
GRAF_RAGE
14
28
вчера в 15:21
|
ПК
Открылись предзаказы на World of Warcraft: Forever - у игры будут три издания, бета и коды для друзей
2BLaraSex
0
21
12 сентября
|
Мероприятия
,
Трейлеры
,
Обновления
Ксал'атат оказывается на пороге победы в новом трейлере World of Warcraft: Midnight Eclipse
GRAF_RAGE
5
25
24 июля
|
ПК
Blizzard уволила гейм-мастера, который помогал любимой стримерше убивать боссов в World of Warcraft
2BLaraSex
248
175
15 июля
Игроки из России жалуются на проблемы с входом в World of Warcraft и Diablo 4 - Blizzard пока хранит молчание
butcher69
200
80
8 сентября
|
Консоли
Энтузиаст выпустил нативный порт World of Warcraft: Wrath of the Lich King для взломанной PlayStation 4
Extor Menoger
11
20
5 февраля
|
Индустрия
Blizzard хочет сделать World of Warcraft менее "пугающим": название Warcraft мешает привлечь новую аудиторию
IKarasik
190
207
18 августа
|
ПК
Blizzard зацензурила неприличный жест у нежити в World of Warcraft, существовавший с релиза игры
2BLaraSex
26
88
20 августа
|
Индустрия
,
Кино и сериалы
Дэвид Харбор хочет фильм по Warcraft от Кристофера Нолана и случайно раскрыл реплику из "Мстителей: Судный день"
IKarasik
32
46
21 марта
|
ПК
,
Индустрия