В XCOM 2: War of the Chosen изначально планировалось добавить гигантских управляемых мехов

Джейк Соломон, дизайнер серии XCOM, поделился в Twitter интересной новостью о XCOM 2: War of the Chosen. Из твита стало известно, что DLC, получившее высокую оценку, изначально имела совершенно другое направление.

По словам Соломона, первоначальная концепция War of the Chosen была связана с большими мехами, управляемыми несколькими солдатами, работающими вместе. Также планировалось создать настраиваемую систему перехватчиков и механику воздушного боя. Ранняя версия игры получила кодовое название "Ozzy".

Но команда разработчиков столкнулась с трудностями при добавлении этих функций. Система камер из XCOM 2, предназначенная для наземной тактики с персонажами в человеческий рост, не подходила для больших мехов. Огромные машины блокировали обзор игрока и ухудшали игровой процесс. Кроме того, было сложно заставить эти большие мехи передвигаться по картам игры.

Учитывая ограничения и значительные ресурсы, необходимые для разработки, Соломон и команда быстро сменили направление. Они решили отказаться от концепции мехов и вместо них ввели хорошо известных врагов "Избранных", которые будут действовать на протяжении всей сюжетной кампании.

Расширение War of the Chosen для XCOM 2 в целом было воспринято хорошо, так что это была хорошая идея.