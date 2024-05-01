Авторы "Ведьмака" поздравили разработчика Manor Lords с успешным запуском игры

Градостроительная стратегия Manor Lords от студии Slavic Magic, которая состоит всего из одного разработчика, успешно запустилась на ПК. Несмотря на статус раннего доступа, проект только в одном Steam собрал больше 170 тысяч игроков одновременно и установил рекорд для жанра. Игра отлично себя показывает, демонстрируя отличные продажи и на других платформах, а также находится в трендах социальных сетей. Такой ажиотаж вокруг Manor Lords решили подогреть и авторы знаменитой игровой саги "Ведьмак", студия CD Projekt RED, высоко оценив новинку.
На официальных страницах компании CD Projekt RED появилось официальное обращение к разработчику Manor Lords. Студии понравилась идея возвеличивания "славянского средневековья", и они поздравили автора с успешным запуском. К поздравлениям присоединились также официальные аккаунты игры "Ведьмак", где они похвалили возможности градостроительного симулятора.
То чувство, когда вам настолько нравится управлять виноградником, что вы решаете стать полноправным лордом поместья.
— написали авторы "Ведьмака".
Manor Lords доступна для игры на ПК. На релизе в игре были найдены неприятные ошибки, которые обещают устранить уже в первом обновлении. Кроме этого, разработчики пообещали переработать эффективность лучников на поле боя.