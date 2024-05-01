Новый ролик Senua's Saga: Hellblade 2 представляет актера, подарившего свой голос и внешность Фаргримру

До релиза ожидаемого продолжения приключений Сенуи в мрачной Исландии остается всего несколько недель. В честь надвигающегося релиза разработчики из студии Ninja Theory продолжают знакомить геймеров с основным актерским составом. На этот раз они опубликовали ролик, представляющий Фаргримра, которого играет Гудмундур Торвальдссон.

Гудмундур Торвальдссон известен по эпизодическим ролям в разных фильмах и сериалах. Больше всего он известен по небольшой роли в первом сезоне "Ведьмака" от Netflix, а также по фильму "Пятая власть". В перерывах между кино актер решил посвятить себя играм и выбрал для себя сиквел Hellblade. В продолжении он будет играть загадочного Фаргримра.

Сам актер описывает своего персонажа как очень мистическую личность. Фаргримру известно намного больше, чем может показаться на первый взгляд, и эти знания будут полезны главной героине Senua's Saga: Hellblade 2.

Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет на ПК и консолях Xbox уже 21 мая.