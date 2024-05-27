Еще одна АААА-игра от Ubisoft: у XDefiant 71 балл на Metacritic и Opencritic от критиков и 3,5/10 от игроков

21 мая состоялся релиз сетевого шутера XDefiant от компании Ubisoft. Теперь издания начали выставлять свои первые оценки проекту.
Несмотря на то, с момента релиза игры прошла уже почти неделя, у игры по-прежнему очень мало обзоров: всего 4 обзора на Metacritic и 10 на Opencritic. Средняя оценка игры от критиков на обоих агрегаторах составляет 71 балл из 100. Пользователи оценили игру значительно ниже - всего на 3,5/10.
Оценки игры от различных изданий:
- IGN - 7/10;
- Hobby Consolas - 80/100;
- VideoGamer - 7/10;
- Windows Central - 3/5;
- Guardian - 4/5;
- Push Square- 7/10;
- GamingBolt - 6/10;
- Pure Xbox - 8/10;
- ZdobywcyGier.eu - 6/10;
- Kotaku - без оценки;
Некоторые выдержки из обзоров критиков:
"Основы XDefiant хороши, но противоречивые идеи и механика не позволяют ему выделиться среди переполненного шутерского поля." - IGN
"XDefiant не является убийцей Call of Duty или даже близким конкурентом. У него есть потенциал, несмотря на многочисленные проблемы, но ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он будет реализован." - GamingBolt
"Я надеюсь, что у XDefiant впереди долгое будущее. Игра хороша, и я рад, что в моей жизни снова появился современный аренный шутер, который не увяз в чепухе королевских битв, слишком большом количестве режимов или массовых установках. Но только время покажет, добьется ли XDefiant успеха или присоединится к множеству других игр, которые пытались, но не смогли конкурировать с Call of Duty." - Kotaku
"XDefiant — это игра, у которой есть потенциал стать сильным игроком среди FPS, но, к сожалению, она не оправдывает всех ожиданий. Хотя динамичный игровой процесс и разнообразие классов персонажей являются несомненными сильными сторонами, отсутствие инноваций, посредственная графика и многочисленные технические проблемы существенно портят общее впечатление от игры." - ZdobywcyGier.eu
Некоторые обзоры от пользователей:
Ужасный сетевой код и процесс регистрации. Иногда можно выстрелить во врага всю обойму, и он не потеряет даже половины своего здоровья. После этого он вальяжно развернется и убьет вас одним выстрелом из пистолета.
Бесконечные убийства, несбалансированное оружие, странные движения персонажей, плохой дизайн карты - есть много причин, почему это плохая игра.
Хуже, чем GitS:S.A.C — First Assault Online 2017 года, каждая функция в этой игре чрезвычайно проста, сама игра скучна и ощущается как нечто, что следовало бы выпустить на мобильных устройствах, а не на ПК или консолях.
Игра вышла 4 дня назад, и уже есть как минимум четыре сайта, на которых продаются читы. Хорошая античит система. Движение персонажей - полный кошмар.
XDefiant вышла 21 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Ещё один провальный проект от ubisfot, интересно когда его закроют.
Уже какой раз журналисты ставят высокие оценки, а игроки дают уже более справедливую оценку и говорят о проблемах. Смысл читать их рецензии? Старфилду 10/10 ставили )))
7/10 у журналистов означает что интереснее тыкать палкой в навоз, чем играть в названную игру
Никто даже обзор не хочет на это делать, вот какая популярная игра (но через пару дней Ubisoft отчитается о 20 миллионах игроков)
Быстрее бы эта навозная куча разорилась.
Проблема в фанатах, которые покупают их поделки) Пока есть спрос - будет и предложение! ))))
Чем она отличается от недавно вфышедшей the finals?