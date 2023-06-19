Тактическая стратегия Xenonauts 2 выходит в раннем доступе в середине июля ©

Hooded Horse сообщила дату выхода Xenonauts 2, долгожданного продолжения Xenonauts 2014 года. Отразите грядущее вторжение, когда 18 июля 2023 года стратегическая игра-песочница выйдет в ранний доступ на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.

В альтернативной временной шкале, где никогда не заканчивалась холодная война, игроки должны возглавить многонациональную организацию в скоординированных усилиях по расследованию и отражению инопланетной активности по всему миру. Постройте глобальную сеть баз, вооружите и обучите элитные отряды, чтобы реагировать на вторжения, и узнайте истинные цели врага по мере того, как война за выживание человечества обостряется.

Xenonauts 2 предлагает полную стратегическую свободу в развитии войны. Базы могут быть построены в любой точке земного шара и специализированы в соответствии с общей стратегией игрока. Удачно расположенные посты прослушивания могут предупредить базы истребителей, чтобы они подняли перехватчики и сбили вражеские самолеты, которые может расследовать ближайший гарнизон. Враг также не будет игнорировать ксенонавтов — убедитесь, что наиболее важные объекты хорошо защищены, так как враг будет искать и пытаться уничтожить эти базы.

Борьба с инопланетянами происходит на нескольких фронтах, причем воздушный бой так же важен, как и столкновение ботинок с землей. Xenoanuts 2 предлагает интерактивные воздушные бои в реальном времени, когда целые истребители могут одновременно атаковать инопланетные корабли. Поддержание флота в рабочем состоянии и оснащение новейшими технологиями имеет решающее значение для военных действий.

Детализированные наземные тактические бои Xenonauts 2 предлагают разнообразный и опасный набор инопланетных захватчиков, скрывающихся за каждым углом, которым помогают сочувствующие люди, пытающиеся продвигать дело врага. Солдаты органично развивают навыки в зависимости от своих действий в бою, а по мере повышения уровня технологии организации солдат-ветеранов можно специализировать и экипировать передовым оружием и доспехами. В Xenonauts нет классов — только солдаты, и их можно настраивать с разным снаряжением в зависимости от навыков, потребностей миссий или просто от того, что есть в арсенале.