Для пиксельного шутера на выживание Zero Sievert, вдохновленного Tarkov и Stalker, вышло обновление 0.30 ©

Сегодня разработчики из CABO Studio выпустили обновление для пиксельного шутера на выживание Zero Sievert.

Обновление под номером 0.30 включает в себя множество изменений, в том числе ежедневный квест, больше оружия, больше привязанностей, улучшения качества жизни и массу исправлений ошибок.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

В настоящее время Zero Sievert доступна исключительно для ПК в раннем доступе, и вы можете найти ее на Steam. Несмотря на то, что это шутер с элементами добычи, в нем есть 2D-графика в ретро-стиле, которая делает его довольно уникальным, огромные процедурно генерируемые карты, обширная настройка оружия и множество сюжетных заданий.