Авторы A Highland Song рассказали подробности о своем сюжетном платформере в Шотландском высокогорье ©

Впервые анонсированная в феврале 2022 года, A Highland Song скоро выйдет для PC и Nintendo Switch. В рамках Tribeca Games Spotlight 2023 разработчики A Highland Song воспользовались возможностью и рассказали об источниках вдохновения, визуальных эффектах, захватывающем повествовании и увлекательной музыкальной композиции игры.

A Highland Song - это приключенческая игра, действие которой разворачивается в шотландском высокогорье. Игрокам предстоит взять на себя роль Мойры Маккиннон, отважного подростка, впервые отправляющегося в путешествие к морю. Чтобы добраться до места назначения, Мойра должна пройти через опасную дикую местность, полную запутанных тропинок, возвышающихся пиков, скрытых путей и песен.

В игре A Highland Song студия выходит за рамки своего обычного пути чистого повествования и включает в себя другие игровые механики. Выживание становится ключевым аспектом игры, игрокам необходимо адаптироваться к постоянно меняющимся погодным условиям, уровню голода и энергии своего персонажа, а также к врагам, которых Мойра может встретить на своем пути.

Твердо веря в выразительную силу нарисованных от руки двухмерных иллюстраций, Inkle Studios выбрала этот визуально захватывающий стиль для воплощения A Highland Song в жизнь. От дизайна персонажа Мойры до тщательно прорисованных вручную фонов, эстетические решения передают неземную атмосферу Шотландского нагорья, служа подтверждением стремления студии к созданию захватывающих впечатлений. Дополняет общее впечатление музыка, написанная талантливыми группами TALISK и Fourth Moon, обогащающая повествование своими завораживающими мелодиями, отличающимися быстрым темпом и изобретательными ритмами, которые создают новые мелодии в традиционных стилях, исполняемых с красотой и энергией.