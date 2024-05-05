Генеральный директор Arrowhead не знает, что сказать ПК-игрокам Helldivers 2, но надеется, что все образуется

Генеральный директор Arrowhead Game Studio Йохан Пилестедт не знает, что ответить пользователям, которые спрашивают его о Helldivers 2. И поэтому, не имея возможности обратиться к ситуации напрямую, он опубликовал пост, в котором надеется, что солнце снова засияет и что таким образом этот кризис будет как-то преодолен.
"Проснувшись от того, что вчерашнее солнце сменилось унылым дождем и пронизывающим ветром, я задумался о том, как я проводил время в те редкие моменты, когда все было идеально. Дождь необходим для роста, и именно он превращает весну в лето. Мне остается только ждать, когда солнце снова засияет", - заключил Пилестедт в своем Twitter, одновременно с сообщением о том, что продажи Helldivers 2 прекращены в 170 странах.
свете того, что именно Sony стала причиной катастрофы Helldivers 2 на ПК, потребовав привязку PSN-аккаунта, несмотря на то, что в сотнях стран создать его просто невозможно, все указывает на внутренний конфликт между командой разработчиков и издателем.
Очевидно, что компания Arrowhead не может оспорить решения издательства, но надеется, что японская компания поймет, что ее нынешняя стратегия не работает и представляет серьезную угрозу для пока еще светлого будущего Helldivers 2.
Показательный пример того, что игровые гиганты требуют только заработка и контроля за клиентами. На фанатов, их чувства и прочее, им наплевать с высокой горы. Год "интересный" какой-то получается, уже какая по счёту компания свою репутацию ниже плинтуса опустила... Зато игроки увидели истинное лицо тех, кого они поддерживали деньгами
Пират с рождения) те игры что были достойны покупки выходили когда у меня ПК не было. Но диски все же с ними были, троюродный брат подарил Котор, Морровинд, Sacred и другие
Вот что означает фраза «Придушить курицу, несущую золотые яйца»
Если Ген.Дир. не знает что делать, не знает, что ответить, но всей душой за игроков, за нас и за игру и возможную мечту сделать идеальную игру для обычных игроков, это ли не повод забайкотировать игры от сони раз и навсегда? Оскорблять и посылать их на три буквы везде, где только можно? Заигнорить новую Тсусиму, снимать больше роликов о том, что сони ***доны, распространять инфу по всему интернету, инвесторы сони увидят весь этот негатив, уж поверьте, Сони не отделается просто так.
Все те кто купят Тсусиму и если лично мне попадется такой чел, обосру с ног до головы его, ибо таких мамонтов и нужно унижать, даже если вам нравится хеллдайверс, я призываю вас не играть в него.
Я сам фанат хд2, у меня ломка уже второй день, как сильно хочется крашеру бошку взорвать с квазика или же с любой ракетки, титанов убивать 500кг, танки взрывать и самолеты на подлете с автоматонами, но наша борьба должна продолжится теперь навсегда. Изменение политики, когда вы уже купили игру, спустя 3-4 месяца игры, это непростительное предательство, грабеж, воровство, буквально 70% игроков купившие игру, кинули за 40-60 бачей+донаты на костюмы и варбонды, Сони знают что делать, они знают что у нас игроков у которых нет возможности привязать псн к стиму проблемы. Знают что могут просто напросто дать возможность оставить всё как есть, им это не выгодно, им это не нужно, они клали болт на людей, им важны циферки для инвесторов, а то что колосальный доход от пк бояр пришел, их это особо не волнует, для меня здесь никакой логики нет.
Ах да, забыл сказать, если привяжете свой псн акк к стиму, готовьтесь к тому, что вас возможно пати каких-либо токсиков закидает репами и вам блокнут возможно акк, якобы убиваете своих (Грифферство), Мыльте задницу, ибо данные ваши могут отлететь как это было ранее, ведь у сони кибербизапаснасть lvl1000. А кто знает что именно отлетит, ваша платежная карта, может еще и лог с паролем от стима, зайдете однажды, а у вас блок на аккаунте. Чисто мое предположение, я в этой огромной коричневой массе PSN даже разбираться не собираюсь.
Все те кто не согласны со мной, можете попукать в комментах, все кто действительно предан демократии, предан хд2, поддерживают меня и будут поддерживать дальше. Сони должны ощутить на своей шкуре гнев каждого игрока,каждого человека пострадавшего от этого кидалова века.
Желаю этой конторе конченных жидов расистов огромную долговую финансовую яму, закрытие и расформирование.
Зы.сы против сонибоев ничего не имею, они тоже поддерживают пк бояр.
можно везде воевать с сони и визжать про расистов, а можно пить таблетки
ну выпей если хочешь, если ты думаешь что у меня проблемы со здоровьем,чел. По себе людей не судят. Онлайн к сожалению в хд2 уже упал до 58к в воскресенье
Ну а поступок Сони это не расизм? 3/4 мира послать на 3 буквы. Вначале дать возможность купить а потом просто забрать доступ и отключить опять те же 3/4 мира от игры. Ну да простите страны первого мира определены… и все кто ситуации не довольны сидят и ноют… ну пусть тогда у тебя заберут квартиру и машину за то, что ты отказываешься создавать акк в госуслугах. Я посмотрю как ты будешь ныть)
а можно покупать их сосноли, игры и подписки и терпеть с коричневой жижей вокруг рта
тебя так корежит?неужели на пк так с играми плохо, что приходится плакаться про консоли? для тебя сони специально хелдайверов запилила на пк
Подстава полная так то для них
ну кульминацией этого цирка можно ещё соням обвинить arrowhead во всём и сократить под ноль)
а вообще - щас бы найти со всего мира народ который живёт юридической практикой и катает в эту игру, и попросить о помощи, в духе самой игры, это было бы мощно, сони большие, но тупые как валенки
Sony клоуны. Сделали бы наличие всех регионов в PSN, хотя бы обобщённо, а не на каждую страну (условно например СНГ при регистрации и т.п.) и возможность менять регион хотя бы раз в год и не было бы таких проблем.
Юридические проволочки как всегда. Невозможность сделать регистрацию в тех регионах, где нет офисов. Техническая поддержка опирающаяся
на законы каждой страны в данном случае будет фиктивной. Любые иски будут инста выиграны в пользу истца если сони будут ответчиками. Ну и законы Японии так же будут нарушены, где находится тот самый конгломерат sony.
. вы хотите чтобы во всем было виновата сони, а сони не хочет чтобы её нагнули страны, где она делает регистрацию. быть пиратом как вы сони не может. и ныть так же как вы
Что ты несёшь? Научись связно выражаться пожалуйста.
А как ты объяснишь тот факт, что Steam доступен во всех тих странах и никто его не нагибает из-за регистрации? Но только Sony почему-то боится быть нагнутой - ты серьёзно? Тогда с тобой не о чем разговаривать. Твоя аргументация нелепа и не выдерживает никакой критики.
как ты будешь менять регион, если сони не зарегистрирована в твоем регионе и не работает там?
Признай публично, что сони - петушье.
и тем временем онлайн потихоньку падает, а сегодня воскресенье и должно быть много народу.
Сони к успеху шли не получилось не фортануло
Надеюсь они уйдут от сони и будут делать весёлые игры без этих тварей!
Обычно когда уже не знаешь что сказать - нужно начинать искать где бы понадёжнее спрятаться.
Кто же у них такой упоротый там сидит (Sony), что не желает видеть очевидных вещей? Ведь подобные выходки серьезно бьют по репутации компании, разве нет?
Чел, разбирайся напрямую с Сони, а не ной фанатам игры, что ты белый и пушистый // Кейт Фостер
Я все понять не могу. Как Сони с такой политикой, которую они ведут всех сферах своей деятельности, до сих пор не скукожилась, как Сега после Дримкаст.
Неужели Колда с Форточкой, оптика и кино/аудио индустрия их так хорошо кормит.
Не виноватый я, сони сама все заварила =) Вот у меня как чуйка была, что не стоит покупать игру, когда тебе ее не хотят продавать в твой стране.
Валить от них и все, даже если придется платить неустойки. Так хоть будет возможность заработать и развивать игру, в противном случае игра медленно умрет.
ТЕРПИТЕ!--весь сказ---sony реально УХИ ПОЕЛИ!!!!
И это борьба за демократию?
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как глава Sony увидит реакцию игроков. Уберут привязку к PSN и вернут все как было. Сейчас главное не бухтеть.
как раз сейчас "бухтеть" и надо, и желательно агрессивно! Чтобы все слышали КАК вести бизнес НЕ надо. Сони совсем страх потеряли уже. Контора оптимистов номер 2.
У тебя в конторе сони свой человек?