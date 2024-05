FromSoftware недооценила насколько длинной будет Elden Ring для большинства игроков, поэтому не говорит, какой длины DLC

FromSoftware сильно ошиблась в оценке того, сколько времени потребуется игрокам на прохождение Elden Ring, поэтому она отказывается говорить о продолжительности грядущей Shadow of the Erdtree.



Еще в январе 2022 года, примерно за месяц до выпуска Elden Ring, Ясухиро Китао из FromSoftware сообщил, что прохождение основного сюжета игры займет около 30 часов. Как мы все узнали, Elden Ring оказалась абсолютно гигантской игрой. Да, конечно, возможно, при повторном прохождении вы сможете пройти игру так быстро, но не с первым. Теперь, в недавнем интервью китайскому изданию Bonfire, директор игры Хидетака Миядзаки не стал говорить, сколько длится Shadow of the Erdtree именно потому, что они ошиблись с базовой игрой.

Что касается игрового времени... Я не могу ответить на этот вопрос. Во время интервью я сказал, что прохождение основной игры Elden Ring займет около 30 с лишним часов, но после ее выхода все говорили, что я вру и что этого времени даже отдаленно не достаточно, ха-ха! Ну, как разработчики, мы постоянно проводим плейтесты и итерации наших игр, поэтому мы знаем все, что нужно знать об игре. И поэтому наше игровое время не является хорошим ориентиром.