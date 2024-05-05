FromSoftware недооценила насколько длинной будет Elden Ring для большинства игроков, поэтому не говорит, какой длины DLC

FromSoftware сильно ошиблась в оценке того, сколько времени потребуется игрокам на прохождение Elden Ring, поэтому она отказывается говорить о продолжительности грядущей Shadow of the Erdtree.
Еще в январе 2022 года, примерно за месяц до выпуска Elden Ring, Ясухиро Китао из FromSoftware сообщил, что прохождение основного сюжета игры займет около 30 часов. Как мы все узнали, Elden Ring оказалась абсолютно гигантской игрой. Да, конечно, возможно, при повторном прохождении вы сможете пройти игру так быстро, но не с первым. Теперь, в недавнем интервью китайскому изданию Bonfire, директор игры Хидетака Миядзаки не стал говорить, сколько длится Shadow of the Erdtree именно потому, что они ошиблись с базовой игрой.
Что касается игрового времени... Я не могу ответить на этот вопрос. Во время интервью я сказал, что прохождение основной игры Elden Ring займет около 30 с лишним часов, но после ее выхода все говорили, что я вру и что этого времени даже отдаленно не достаточно, ха-ха! Ну, как разработчики, мы постоянно проводим плейтесты и итерации наших игр, поэтому мы знаем все, что нужно знать об игре. И поэтому наше игровое время не является хорошим ориентиром.
Наклепают еще 20 одинаковых боссов?
Хотя бы один дауненок аргументирует где сюжетные боссы повторялись? Не включая лорных знамений и одного случая с Голдриком. Заодно пусть расскажут о других играх с открытым миром где каждый босс в любом бомжатнике уникален и неповторим, а не бичара моб с ХП баром босса.
И пещер с бесами.
Ну да, мы же только сюжет проходим. Зато в пещерах и склепах каждого по два или три раза побеждаешь.
Елдач логично сравнивать именно с играми Фромов, а не с индустрией в целом, тк игра отдельного авторского поджанра, сусло то бишь;) Соответственно имеем, что в сравнении с суслами новой школы (ВВ, DS3, SSdT) в Елде примерно на 70% больше самоповторов (одинаковые боссы), и примерно то же количество заимствований всего и вся из предыдущих игр, причем местами вообще без изменений (тут можно отдельный список из сотни пунктов составить), таких масштабов халтуры доселе ФС в новых проектах себе не позволяли.
Если говорить про сюжетных боссов - помимо Годрика, Мога и Моргота есть еще Годфри (фантом цвета детской неожиданности в столице), затем ширпотребный волк радагона, жиртрест в Железной Цитадели (пардон, в Вулкановом поместье), дед (змей) Макар (с натяжкой сюжетный, но тем не менее), Лоретта (еще один фантом в Карии), драконий всадник (привет ДС2) у входа в столицу + такой же в Фарум Азуле, ширпотребные жиробасы-знамения на пути в башню Моргота (тоже не совсем сюжетные, но близкие к тому), жиртрест и дрыщ в Фарум Азуле (опять таки копия спаренного предфинального босса из ДС2)... Ну и в качестве вишенки на торте - приращенный придурок в виде стартового босса (технически он тоже сюжетный, так что не обессудьте))
Если брать к примеру ДС3, то там повторяются всего 3 сюжетных босса, и то с учетом длс (гундир, знаток чар и доспех драконоборца, ну до кучи можно дьяконов добавить), в Секиро правда чуть побольше (около 5-6, с учетом всех сюжетных линий). Есен пень, у Елдача другие масштабы, но факт колоссального самокопирования и экономии всего и вся в нем отрицать нельзя.
короче, ца фромов это ребятки которые на раше тупо босов мочит. диалоги и сюжет чисто для галочки.ребят, хватит искать лор.
Обычно когда говорят 30, на деле это в разы может быть больше, смотря с какой попытки:D
Если механику знать то конечно быстро проходится, а в первый раз пока всю карту обшаришь, пока поймешь как с боссом драться выходит прилично времени
Я нужно проходить оригинал? Или в длц перса с нуля будем качать? У меня сохранения хз где вообще...
Ну вроде говорили, что для длс нужно будет убить Мога Повелителя крови в Дворце Могвинов, там будет точка входа в дополнение.
Хорошая игра, прошёл 5 раз. Сейчас играю в Demon's Souls. Она посложнее будет, за счёт редких сейвов. // Петр Петров
Вот не знаю, но почему-то игра полностью прошлась относительно быстро. Хотя я рассчитывал примерно на ~150 часов с моим неспешным геймплеем.
P.S. Ещё можно отнять где-то 10 часов, в которые я просто маялся ерундой, а не проходил игру
Первое прохождение заняло 140 часов, второе с более плотным обшариванием мира 80 часов
На первое прохождение потратил 55 часов с получением 100% ачив и заглянув под каждый камень. Да, я не стал запариваться с повторными для новых концовок, а тупо пошёл путём замены сохранений, хотя как показала практика мог и не делать этого, так-как потом ещё три раза прошёл игру.
Так что всё относительно, и зависит от опыта и заинтересованности игрока.
Кул стори какие-то.
у меня приблизительно столько по времени и было. нг+ по основным боссам заняла 3,5 часа. но это я ещё плохо играю