Слух: перезапуск Jet Set Radio на Unreal Engine 5 намечен на 2026 год

Во время церемонии The Game Awards 2023 компания Sega объявила о планах на перезапуск Jet Set Radio. Хотя с тех пор об игре стало известно не так много, инсайдер утверждает, что в разработке находятся два отдельных проекта.

Помимо перезагрузки, Sega, похоже, возглавляет работу над ремейком Jet Set Radio с участием оригинального персонала. Обе игры планируются к выходу в 2026 году.

Говоря о перезагрузке Sega, инсайдер Midori заявил, что разработка проекта началась в 2021 году. Затем последовало производство в 2022 году, и то же самое справедливо для ремейка.

Текущее внутреннее окно релиза перезагрузки Jet Set Radio - конец 2026 года

Что касается ремейка, инсайдер сообщил, что проект разрабатывался теми же сотрудниками, что и оригинальная игра. Однако, похоже, Sega привлекает к разработке членов RGG Studio (команда, создавшая Like a Dragon).

Похоже, что стандартом для этих игр станет движок Unreal Engine 5, поскольку, по словам инсайдера, и Jet Set Radio, и Crazy Taxi будут основаны на этой технологии.

Более подробно о сроках выхода инсайдер сообщает, что ремейк должен выйти в начале 2026 года. В то же время перезагрузка Jet Set Radio последует в конце 2026 года. Однако эти даты могут быть изменены.