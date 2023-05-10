Новое обновление для A Plague Tale: Requiem добавляет 60 fps на консоли и улучшения для ПК-версии ©

Студия Asobo и компания Focus Entertainment объявили о том, что игра A Plague Tale: Requiem получила обновление, которого ждали многие консольные игроки.

Игра получила режим производительности для PlayStation 5 и Xbox Series X, который позволяет проходить игру при 60 кадрах в секунду с более низким качеством графики. На следующей неделе обновление также будет доступно на Nintendo Switch, но стоит напомнить игрокам, что там игра работает в облаке. Владельцы Xbox S Series, с другой стороны, получат лишь некоторые исправления ошибок.

Между тем, сегодняшнее обновление также добавляет опции для игроков на ПК, позволяя им оптимизировать графическую производительность игры. Все платформы, включая Xbox Series S, также получают несколько исправлений ошибок.

A Plague Tale: Requiem - это продолжение тепло принятой в 2019 году постановки, в которой игроки следят за дальнейшей судьбой Амисии де Руне и ее младшего брата Хьюго во Франции XIV века. Герои должны противостоять угрозе не только враждебных солдат, но и полчищ крыс.