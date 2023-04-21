Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp 21.04.2023
3.3 8 оценок

Состоялся релиз пошаговой стратегической игры Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

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butcher69
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После долгого ожидания, с сегодняшнего дня Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp наконец-то доступна на Switch, и чтобы напомнить нам об этом, Nintendo выпустила стартовый трейлер, который вы можете увидеть ниже.

Это ремейк для Nintendo Switch двух оригинальных глав, вышедших на Game Boy Advance, с обновленным и переосмысленным графическим отсеком для гибридной консоли большой N. Кроме того, в этом переиздании появились новые возможности: добавлена голосовая озвучка для всех капитанов, совершенно новая кампания для Advance Wars 2, возможность ускорить игру и перемотать ее в любой момент. Также появились дополнительные режимы, в том числе "Битва с баллами", но, пожалуй, самым интересным является локальный и онлайновый мультиплеер, с помощью которого можно бросить вызов друзьям и другим игрокам.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
HiopsNerevar

С удовольствием игра на в них на эмуляторе GameBoy. С удовольствием сыграл бы в порт на ПК. Но нет. Грусть.

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Strannik110

Ну не знаю, пробовал в нее как-то раз играть, что-то не зашло...

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