Состоялся релиз пошаговой стратегической игры Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp ©

После долгого ожидания, с сегодняшнего дня Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp наконец-то доступна на Switch, и чтобы напомнить нам об этом, Nintendo выпустила стартовый трейлер, который вы можете увидеть ниже.

Это ремейк для Nintendo Switch двух оригинальных глав, вышедших на Game Boy Advance, с обновленным и переосмысленным графическим отсеком для гибридной консоли большой N. Кроме того, в этом переиздании появились новые возможности: добавлена голосовая озвучка для всех капитанов, совершенно новая кампания для Advance Wars 2, возможность ускорить игру и перемотать ее в любой момент. Также появились дополнительные режимы, в том числе "Битва с баллами", но, пожалуй, самым интересным является локальный и онлайновый мультиплеер, с помощью которого можно бросить вызов друзьям и другим игрокам.