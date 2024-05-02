Вампирский survival-экшен V Rising получил релизный трейлер

Станьте вампиром и приготовьтесь погрузиться в темный фэнтезийный мир V Rising - шведский разработчик игр Stunlock Studios представил релизный трейлер в честь скорого выхода survival-экшена из раннего доступа.

V Rising выйдет в Steam 8 мая и позовет игроков в обширное приключение с открытым миром, где жажда крови переплетается с искусством строительства замков и адреналиновыми боевыми действиями.

Вернувшихся игроков ждет множество нового контента, в который они смогут погрузиться с головой, а новообращенные вампиры смогут насладиться игрой во всей ее красе: им предстоит исследовать семь регионов и покорить 57 боссов.

Обновление 1.0 вводит в игру Руины Мортиума - обширную ветреную территорию, которая когда-то была процветающим бастионом вампирской цивилизации, а теперь окутана запустением и преследуется остатками последователей культа Дракулы. Игроков ждет решающее противостояние: они отправятся в глубины Мортиума, где им предстоит сразиться с самим древним тираном Дракулой в эпической схватке.

Дата выхода для PlayStation 5 пока не сообщается.