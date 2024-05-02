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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 331 оценка

Успех Manor Lords превзошел самые смелые ожидания издательства

butcher69
Новости

То, что стратегическая игра Manor Lords стала хитом, вероятно, уже известно всем заинтересованным лицам. Всего за несколько десятков часов после дебюта в раннем доступе было продано более миллиона копий игры, причем в так называемый "пик" одновременно играли 173 000 человек, а 88 % отзывов на Steam были положительными. Успех был настолько огромен, что удивил даже Hooded Horse - издателя Manor Lords.

В интервью сайту PC Gamer владелец компании Тим Бендер заявил:

Никто не ожидал, что в день запуска в игре будет больше одновременных игроков - возможно, 173 000, - чем было у Total War Warhammer 3 или Civilisation VI на момент их дебюта. Мы и сами этого не ожидали. Игра превзошла все наши ожидания. На данный момент это просто безумное количество игроков.

Бендера это не удивляет, ведь все упомянутые игры - настоящие колоссы, с большой и преданной базой игроков и ассоциируются у массы людей. Казалось бы, нереально поставить рядом с ними игру, разработанную в основном одним человеком, но реальность доказала обратное.

Кстати, Бендер упомянул, что в разработке находится патч, основанный на отзывах сообщества, но отметил, что окончательные решения по контенту и изменениям принадлежат Грегу Стичену, и именно ему решать, что будет добавлено, а что нет. Кроме того, сам автор недавно поделился некоторыми своими планами по развитию игры.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Unicorling

Когда вижу эту картинку, постоянно кажется, что сейчас речь пойдёт о киндом кам

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Odesseet

По тонкому лезвию ходит издатель)Делать все что хочет комьюнити,это превратить игру в хардкорный пипец

0
zudmitt
владелец компании Тим Бендер

Товарищ Бендер когда?))

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Димка2010

Потому что игра - своеобразная песочница-отдыхалочка, играешь и строишь, наблюдаешь.
Графоний приятный, эльфов-космодесантников нишевых нет. Любой человек, далёкий от всего -просто садится и играет.

теже Сетлерсы, но с графонием.

ПС: это, как я - хочу просто посидеть и позалипать , отдохнуть от всего - запускаю Craft The World или Surviving Mars и часов 9 меня нет.

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Лидер_Мур

Врагов включи на карте, и будет совершенно не лайт игра, разбойники сожгут всю деревню, и войну объявят с армией через 10 минут, пока ты только развиваешься)

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Димка2010 Лидер_Мур

а зачем? если игра от патча к патчу баланс делает в разные стороны - то лучники рулят, то теперь вообще бесполезны.

плуг тоже починить не может.

абуз с шерстью овец убрал, но живность респавнить в лесах не научил - отстреляешь всех оленей и без мяса сидишь.

игра ещё альфа сырая и с ней играть - только знакомиться с механиками и отдыхать.

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ArgumentativeScorpion

у разработчика очень хорошие успехи! Желаю игре дальше развития!

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