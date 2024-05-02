Успех Manor Lords превзошел самые смелые ожидания издательства

То, что стратегическая игра Manor Lords стала хитом, вероятно, уже известно всем заинтересованным лицам. Всего за несколько десятков часов после дебюта в раннем доступе было продано более миллиона копий игры, причем в так называемый "пик" одновременно играли 173 000 человек, а 88 % отзывов на Steam были положительными. Успех был настолько огромен, что удивил даже Hooded Horse - издателя Manor Lords.
В интервью сайту PC Gamer владелец компании Тим Бендер заявил:
Никто не ожидал, что в день запуска в игре будет больше одновременных игроков - возможно, 173 000, - чем было у Total War Warhammer 3 или Civilisation VI на момент их дебюта. Мы и сами этого не ожидали. Игра превзошла все наши ожидания. На данный момент это просто безумное количество игроков.
Бендера это не удивляет, ведь все упомянутые игры - настоящие колоссы, с большой и преданной базой игроков и ассоциируются у массы людей. Казалось бы, нереально поставить рядом с ними игру, разработанную в основном одним человеком, но реальность доказала обратное.
Кстати, Бендер упомянул, что в разработке находится патч, основанный на отзывах сообщества, но отметил, что окончательные решения по контенту и изменениям принадлежат Грегу Стичену, и именно ему решать, что будет добавлено, а что нет. Кроме того, сам автор недавно поделился некоторыми своими планами по развитию игры.
Когда вижу эту картинку, постоянно кажется, что сейчас речь пойдёт о киндом кам
По тонкому лезвию ходит издатель)Делать все что хочет комьюнити,это превратить игру в хардкорный пипец
Товарищ Бендер когда?))
Потому что игра - своеобразная песочница-отдыхалочка, играешь и строишь, наблюдаешь.
Графоний приятный, эльфов-космодесантников нишевых нет. Любой человек, далёкий от всего -просто садится и играет.
теже Сетлерсы, но с графонием.
ПС: это, как я - хочу просто посидеть и позалипать , отдохнуть от всего - запускаю Craft The World или Surviving Mars и часов 9 меня нет.
Врагов включи на карте, и будет совершенно не лайт игра, разбойники сожгут всю деревню, и войну объявят с армией через 10 минут, пока ты только развиваешься)
а зачем? если игра от патча к патчу баланс делает в разные стороны - то лучники рулят, то теперь вообще бесполезны.
плуг тоже починить не может.
абуз с шерстью овец убрал, но живность респавнить в лесах не научил - отстреляешь всех оленей и без мяса сидишь.
игра ещё альфа сырая и с ней играть - только знакомиться с механиками и отдыхать.
у разработчика очень хорошие успехи! Желаю игре дальше развития!