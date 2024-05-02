Фигурки Funko POP посетят более 20 франшиз с выходом кооперативного экшена Funko Fusion

Игра Funko Fusion была полноценно представлена с первым трейлером компаниями 10:10 Games, Funko, Universal и Skybound Games. Игра переносит знаменитые фигурки Funko POP на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и уже имеет официальную дату выхода: она поступит в продажу 13 сентября.

Приключенческий экшен, в который можно играть как в одиночку, так и в кооперативе, Funko Fusion переносит на экран более двадцати самых популярных франшиз, включая фильмы "Мир Юрского периода", "Челюсти", "Назад в будущее", "Нечто", "Зомби по имени Шон" и "Чаки", а также сериалы "Звёздный крейсер «Галактика»", "Академия Амбрелла" и "Властелины Вселенной".

Команда разработчиков, 10:10 Games, также является нынешней студией Джона Бертона, основателя TT Games и обладателя пяти премий BAFTA, который привлек к этому приключению нескольких коллег, работавших над играми LEGO.

"Цель 10:10 Games - создать невероятную кооперативную игру, которая предложит пользователям по всему миру уникальный, веселый, энергичный и аутентичный опыт", - сказал Артур Парсонс, соучредитель и редакционный директор 10:10 Games.

Разработанная талантливой командой, Funko Fusion - это настоящий праздник фэндома, в котором с юмором сочетаются любимые всеми поколениями кино- и телефильмы, забавная игровая механика и стремительный, адреналиновый экшен. Funko Fusion - это то, чего, по нашему мнению, так долго ждали фанаты.