Aeterna Noctis получила бесплатный DLC Pit of the Damned для ПК и консолей ©

Испанский издатель инди-игр SelectaPlay и разработчик инди-игр Aeternum Game Studios сообщили, что они выпустили DLC Pit of the Damned для Aeterna Noctis на ПК в Steam и консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Теперь игроки могут загрузить обновление для этого долгожданного DLC и насладиться новым контентом для Aeterna Noctis, в дополнение к улучшениям производительности и игрового процесса.

Добавлены две новые игровые области, которые расширяют титульную карту, добавляя новые секреты и испытания. Эти новые уровни защищены множеством новых врагов, от безжалостных воинов-гуманоидов до гигантских насекомых и даже существ с невыразимой внешностью.

Все они представляют собой уникальный дизайн и поведение. Соперники, с которыми Королю Тьмы придется иметь дело во время изучения DLC, также включают противостояния с финальными боссами, бои, которые обещают проверить навыки игроков. Студия гарантирует, что победить одного из этих финальных боссов смогут лишь некоторые игроки.

Испытания на время — еще один из главных героев «Ямы проклятых». Далекие от того, чтобы сосредоточить все внимание на этих двух новых областях, разработчики также хотели расширить содержимое остальной части карты, включив 12 порталов в так называемые «Искусственные измерения», каждый из которых представляет собой сложную задачу на время. интересная многопользовательская и кроссплатформенная функция.