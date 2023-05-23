Мобильный экшен Aether Gazer вышел на глобальном рынке

Любители мобильного гейминга и экшенов могут быть счастливы, ведь до глобального релиза добралась Action RPG Aether Gazer. Прямо сейчас игру можно загрузить на смартфоны под управлением iOS и Android. Однако имейте ввиду, что серверы будут запущены сегодня вечером. Из-за того, что Aether Gazer появилась в цифровых магазинах, но пользователей не пускают в игру, она начала получать низкие оценки.
Кроме того, вместе с запуском серверов стартуют и множество временных мероприятий в честь выхода на глобальный рынок. Пользователи смогут получать разнообразные бесплатные награды за ежедневный вход, прохождение испытаний и еще за многое другое.
Aether Gazer представляет собой мобильную Action RPG, действие которой разворачивается в мире после апокалипсиса, где царит антиутопия. У каждого из персонажей есть уникальные навыки и способности, которые отлично проявляют себя в сочетании друг с другом. Боевая система в игре не предусматривает авто-боя, и разработчики утверждают, что она подходит как для игроков, предпочитающих казуальный геймплей, так и для хардкорных геймеров.
Ну все, теперь из каждого утюга геншин полез. Поздравляю.
Вообще это больше копия Хонкая
Скорее ПГР, которая копия Хонкай)
Очередная гача с акцентом на бабло. После TOF уже ни в одну такую игру не верю)
Очередной клон HI3rd/PGR и тому подобных игр-казинычей
Хах, без ПК версии быстро умрёт игра... Хотя даже и так не думаю, что долго продержится
Наличие ПК версии уже давно не имеет особого значения, ибо на ПК портируют версию ничем не лучше мобильной. Да и всякие там блюстаксы никто не отменял - ставишь и играешь на ПК
Не умрёт. У китайцев планшеты популярны как смартфоны. Им до одного места, что нет ПК))
Сразу видно человека, который не особо то играл в мобилки через эмуль :)
Попробуй поиграть сначала например в LifeAfter, а потом говори о ненужности ПК-версий.
Сразу видно человека, который не умеет пользоваться эмуляторами. Я тоже не эксперт в этом, но один мой знакомый во все мобилки только через эмулятор играет. Нет вообще никаких проблем. Он даже в танки WOT Blitz когда-то на эмуляторе играл, когда на ПК её не было, и ничего... 90% побед статка, всех нагибал. На ПК можно настроить удобное управление для любой мобильной игры через эмулятор. Все проблемы с управлением решаемы. Так что по факту ПК не особо и нужен.
Смысл ПК версии только в удобстве. Ничего настраивать не нужно. Из коробки работает.
Пон. Повторение идей Женьшень Инфаркта.