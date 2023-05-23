Мобильный экшен Aether Gazer вышел на глобальном рынке ©

Любители мобильного гейминга и экшенов могут быть счастливы, ведь до глобального релиза добралась Action RPG Aether Gazer. Прямо сейчас игру можно загрузить на смартфоны под управлением iOS и Android. Однако имейте ввиду, что серверы будут запущены сегодня вечером. Из-за того, что Aether Gazer появилась в цифровых магазинах, но пользователей не пускают в игру, она начала получать низкие оценки.

Кроме того, вместе с запуском серверов стартуют и множество временных мероприятий в честь выхода на глобальный рынок. Пользователи смогут получать разнообразные бесплатные награды за ежедневный вход, прохождение испытаний и еще за многое другое.

Aether Gazer представляет собой мобильную Action RPG, действие которой разворачивается в мире после апокалипсиса, где царит антиутопия. У каждого из персонажей есть уникальные навыки и способности, которые отлично проявляют себя в сочетании друг с другом. Боевая система в игре не предусматривает авто-боя, и разработчики утверждают, что она подходит как для игроков, предпочитающих казуальный геймплей, так и для хардкорных геймеров.