Aether Gazer 23.05.2023
5 1 оценка

Мобильный экшен Aether Gazer вышел на глобальном рынке

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4efy
Новости

Любители мобильного гейминга и экшенов могут быть счастливы, ведь до глобального релиза добралась Action RPG Aether Gazer. Прямо сейчас игру можно загрузить на смартфоны под управлением iOS и Android. Однако имейте ввиду, что серверы будут запущены сегодня вечером. Из-за того, что Aether Gazer появилась в цифровых магазинах, но пользователей не пускают в игру, она начала получать низкие оценки.

Кроме того, вместе с запуском серверов стартуют и множество временных мероприятий в честь выхода на глобальный рынок. Пользователи смогут получать разнообразные бесплатные награды за ежедневный вход, прохождение испытаний и еще за многое другое.

Aether Gazer представляет собой мобильную Action RPG, действие которой разворачивается в мире после апокалипсиса, где царит антиутопия. У каждого из персонажей есть уникальные навыки и способности, которые отлично проявляют себя в сочетании друг с другом. Боевая система в игре не предусматривает авто-боя, и разработчики утверждают, что она подходит как для игроков, предпочитающих казуальный геймплей, так и для хардкорных геймеров.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
saiditsme

Ну все, теперь из каждого утюга геншин полез. Поздравляю.

0
kolya3500

Вообще это больше копия Хонкая

0
Blade Wolf kolya3500

Скорее ПГР, которая копия Хонкай)

1
JustA_NiceGuy

Очередная гача с акцентом на бабло. После TOF уже ни в одну такую игру не верю)

0
V3RB

Очередной клон HI3rd/PGR и тому подобных игр-казинычей

0
Turlion

Хах, без ПК версии быстро умрёт игра... Хотя даже и так не думаю, что долго продержится

-1
dsstroy

Наличие ПК версии уже давно не имеет особого значения, ибо на ПК портируют версию ничем не лучше мобильной. Да и всякие там блюстаксы никто не отменял - ставишь и играешь на ПК

1
JustA_NiceGuy

Не умрёт. У китайцев планшеты популярны как смартфоны. Им до одного места, что нет ПК))

1
Rаyden dsstroy

Сразу видно человека, который не особо то играл в мобилки через эмуль :)

Попробуй поиграть сначала например в LifeAfter, а потом говори о ненужности ПК-версий.

-2
Janekste Rаyden

Сразу видно человека, который не умеет пользоваться эмуляторами. Я тоже не эксперт в этом, но один мой знакомый во все мобилки только через эмулятор играет. Нет вообще никаких проблем. Он даже в танки WOT Blitz когда-то на эмуляторе играл, когда на ПК её не было, и ничего... 90% побед статка, всех нагибал. На ПК можно настроить удобное управление для любой мобильной игры через эмулятор. Все проблемы с управлением решаемы. Так что по факту ПК не особо и нужен.

Смысл ПК версии только в удобстве. Ничего настраивать не нужно. Из коробки работает.

-1
Jarvis666

Пон. Повторение идей Женьшень Инфаркта.

-2