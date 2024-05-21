Серия Kingdom Hearts выйдет в Steam 13 июня

Square Enix выпустит версии Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX для ПК, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue и Kingdom Hearts III + Re Mind для ПК 13 июня, объявила компания. Каждый из них можно будет приобрести по отдельности или вместе как единую коллекцию шедевров Kingdom Hearts Integrum.

Каждая игра в настоящее время доступна для PlayStation 4, Xbox One и ПК в Epic Games Store, а также для Switch в виде облачных версий.

В этих играх вы познакомитесь с «Сагой о Темном Искателе» и переживете скромное начало Соры на идиллических Островах Судьбы, его роковую встречу с Дональдом Даком и Гуфи и, в конечном итоге, решающую битву троицы с силами тьмы.