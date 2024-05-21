Релизный трейлер World of Warcraft: Cataclysm Classic

Состоялся релиз для третьего классического дополнения World of Warcraft - Cataclysm Classic. Об этом разработчики обьявили в социальных сетях, а также на официальном сайте игры.
В честь этого события был опубликован кинематографический трейлер, в котором были продемонстрированы основные собитыя данного дополнения. Стоит отметить, что трейлер был подготовлен не самими близзами, а знаменитым автором машинима-роликов Hurricane и его командой. Видимо компания сочла не целесообразным выделять дополнительные средства на разработку собственного ролика, а воспользоватся услугами поклонников, которые точно не сделают плохо.
Также с запуском Cataclysm Classic стало понятно, что разработчики не стали переизобретать велосипед заново, а лишь в очердной раз перезапустили один из старых патчей игры, в котором предоставили игрокам возможность сыграть в их любимое дополнение, оставив все как было тогда, но при этом исправив все известные баги оригинальной игры и введя ряд технических улучшений.