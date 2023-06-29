Состоялся релиз аркадного рестлинга AEW: Fight Forever ©

THQ Nordic , All Elite Wrestling (AEW) и YUKE's сегодня выпустили аркадный рестлинг AEW: Fight Forever для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch.

Доступная уже сейчас ностальгическая аркада AEW: Fight Forever и нарисованная от руки анимация вызвали безумие среди любителей рестлинга и файтингов. AEW: Fight Forever дарит фанатам первый шанс продемонстрировать борцовские приемы, которые можно увидеть только в чрезвычайно популярных программах AEW. Кооперативная онлайн-борьба вышла на совершенно новый уровень благодаря матчам Tag-Team, в которых представлены последовательности командных маневров, выполняемых с помощью простых команд. Игровые режимы включают Ladder Match, Exploding Barbed Wire, Casino Battle Royale и долгожданный STADIUM STAMPEDE вместе с многочисленным списком популярных рестлеров AEW. Поклонники также могут насладиться режимом карьеры, настройкой борца, фирменными аренами AEW и старым добрым несанкционированным весельем.