After Us 23.05.2023
5.6 14 оценок

Сюрреалистическое приключение After Us стало доступно на ПК и консолях

©
butcher69
Новости

Сюрреалистическое приключение After Us стало доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Конечно же, студия Piccolo не смогла обойтись без релизного трейлера, посвященного этому важному событию.

Главным героем событий является Гайя, Дух Жизни, которая оказывается в абстрактном мире странных сред, чтобы исследовать его через игровую структуру, напоминающую классический платформер, с целью спасти души вымерших животных.

Релизы Трейлеры
5
3
Последние посты по игре After Us
Геймплейный трейлер сюрреалистического приключения After Us
Геймплейный трейлер сюрреалистического приключения After Us
Сюрреалистическое приключение After Us выйдет 23 мая
Сюрреалистическое приключение After Us выйдет 23 мая
Анонсирован сюрреалистичный платформер After Us - спасаем душ животных
Анонсирован сюрреалистичный платформер After Us - спасаем душ животных
Комментарии: 3
Ваш комментарий
LoKKi_SKY

Что-то после трейлера мурашки по коже побежали, побежали, побежали...

0
AT_Sagor

Совсем охренели — можно купить только музыкальные треки к игре, а саму игру нет.

0
Stea1ch

Зачетно!

0