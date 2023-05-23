Сюрреалистическое приключение After Us стало доступно на ПК и консолях ©

Сюрреалистическое приключение After Us стало доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Конечно же, студия Piccolo не смогла обойтись без релизного трейлера, посвященного этому важному событию.

Главным героем событий является Гайя, Дух Жизни, которая оказывается в абстрактном мире странных сред, чтобы исследовать его через игровую структуру, напоминающую классический платформер, с целью спасти души вымерших животных.