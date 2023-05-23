Сюрреалистическое приключение After Us стало доступно на ПК и консолях

Сюрреалистическое приключение After Us стало доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Конечно же, студия Piccolo не смогла обойтись без релизного трейлера, посвященного этому важному событию.
Главным героем событий является Гайя, Дух Жизни, которая оказывается в абстрактном мире странных сред, чтобы исследовать его через игровую структуру, напоминающую классический платформер, с целью спасти души вымерших животных.
Что-то после трейлера мурашки по коже побежали, побежали, побежали...
Совсем охренели — можно купить только музыкальные треки к игре, а саму игру нет.
Зачетно!