Следующее обновление Starfield добавит карты городов и новые функции кораблестроения

Bethesda Game Studios уже некоторое время обещает новый контент и функции для Starfield, и хотя обновления для космической ролевой игры не были такими значительными, как многие надеялись, появилось больше новых подробностей о том, когда их ожидать.
В недавнем интервью Kinda Funny Games директор Starfield Тодд Говард рассказал, что в следующем большом обновлении Starfield также будут добавлены новые функции, в том числе добавлены карты городов — функция, которую сообщество надеялось увидеть с момента выхода игры в прошлом году.
Далее Говард добавил, что следующее обновление Starfield также будет включать в себя «несколько замечательных вещей для кораблестроения». По словам Говарда, об обновлении будет объявлено где-то на этой неделе, после чего оно выйдет в бета-версии Steam (что означает, что оно должно стать доступным для всех игроков еще через пару недель или около того).
В прошлом разработчик также заявлял, что хочет добавить в научно-фантастическую ролевую игру «новые способы путешествий».
Starfield доступна на Xbox Series X/S и ПК.
Ну вообще то нафиг эти карты городов, там сел оа не город итак всё понятно, это на релизе может и пригодилось, но сейчас когда все уже изучили и знают города тоесть сёла эти, а кораблестроение зачем вообще, там летать на корабле смысла никакого и ничег оинетресного, смысл коробля это ток зайти в него или как скин для катсцен что ты типо улетел с планеты на планету, в игре бы планеты получше, а то биомов нет фантастических, новые более инетресные постройки на планетах с какими нибудь массовыми пострелушками, а то пришёл на точку, заагрил мобов, и усё отошёл они за тобой не идут, чёт скучно, пострелушки скучные и смысла не имеют, вообще игра обрезок какой то, видать порезали чтоб потом выпустить в виде длс
А про Фаллаут 76 что-нибудь сказал? Увеличат количество сотрудников для расширения игры на фоне популярности? А то игроки как пришли, так и уйдут
А также: новые баги, новые вылеты, новые глюки, снижение оптимизации и постер Тодда Говарда с автографом и надписью "обнови себе комп ради игры с графикой 10-ти летней давности".