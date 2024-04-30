Выпущено обновление Vampire Survivors: Laborratory Update и DLC Contra: Operation Guns, показанный на ID@Xbox

В Vampire Survivors появилось новое крупное обновление: Лаборатория, соответствующее патчу 1.10. Запуск приурочен к мероприятию ID@Xbox, где также был показан новый видеоролик грядущего DLC Contra: Operation Guns.

Обновление добавляет семь новых достижений, новый уровень испытаний, новый бонусный уровень, нового персонажа, новое оружие и его эволюция, новое пассивное оружие, новый апгрейд — Печать III.

Новый уровень называется «Лаборатория» и представляет собой уровень сложности, где «все пытается вас убить, включая узкие коридоры». Игрок найдет специальные рычаги, которые он сможет использовать, чтобы вызвать в основном положительные эффекты (в зависимости от Удачи). Они также смогут создавать оружие и пассивные способности в зависимости от комнаты, из которой они пришли.

Вместо этого новым оружием является Санта-Джавелин, который развивается в Серафический Клич. Его эволюция использует Удачу для нанесения дополнительного урона. Если вы подберете четки во время использования оружия, они превратятся в четверные взрывы, которые уничтожат все видимое и превратят врагов в драгоценные камни опыта.

Новый персонаж — Святая Ладонна, которая начинает с временным бонусом ко времени перезарядки и автоматически выпускает четки, когда HP достигает критического уровня (полностью восстанавливает HP для перезарядки способности).

Говоря о дополнении Operation Guns, напоминаем, что оно будет доступно с 9 мая 2024 года.