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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
6.6 35 оценок

Раскрыты системные требования Gray Zone Warfare для ПК

monk70
Новости

Madfinger Games раскрыла минимальные и рекомендуемые системные требования для своей предстоящей игры Gray Zone Warfare, которая выходит 30 апреля.

Похоже, что как минимальные, так и рекомендуемые характеристики ПК не слишком требовательны, поскольку для них требуется минимум i5-8600 и AMD Ryzen 5 2600, минимум 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce 1080, Radeon RX 5700 или Intel Arc A770.

Системные требования

Минимальные:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система.
  • ОС: Windows 10 64 бит (последнее обновление)
  • Процессор: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 40 ГБ свободного места.

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система.
  • ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление) / Windows 11 64-разрядная версия (последнее обновление)
  • Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600X
  • Память: 32 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800
  • DirectX: версия 12
  • Хранилище: 40 ГБ свободного места.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
darkMarshall

Не дюже круто с ОЗУ заломили?

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Лорд Малак

Лично меня больше смутили минимальные видеокарты, чем объем памяти.

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Landser_88mm Лорд Малак

А в чём проблема? В минималках стоит видеокарта 2016-го года. Лично я никакой здесь проблемы не вижу. На дворе 2024-й год, этой карте уже почти 8 лет. Более чем уместна для минимальных требований.
Лично я бы вообще в минималки ставил карты, начиная от RTX 2070.

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