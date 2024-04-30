Раскрыты системные требования Gray Zone Warfare для ПК

Madfinger Games раскрыла минимальные и рекомендуемые системные требования для своей предстоящей игры Gray Zone Warfare, которая выходит 30 апреля.
Похоже, что как минимальные, так и рекомендуемые характеристики ПК не слишком требовательны, поскольку для них требуется минимум i5-8600 и AMD Ryzen 5 2600, минимум 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce 1080, Radeon RX 5700 или Intel Arc A770.
Системные требования
Минимальные:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- ОС: Windows 10 64 бит (последнее обновление)
- Процессор: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A770
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 40 ГБ свободного места.
Рекомендуемые:
- Требуется 64-битный процессор и операционная система.
- ОС: Windows 10 64-разрядная (последнее обновление) / Windows 11 64-разрядная версия (последнее обновление)
- Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Память: 32 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800
- DirectX: версия 12
- Хранилище: 40 ГБ свободного места.
Не дюже круто с ОЗУ заломили?
Лично меня больше смутили минимальные видеокарты, чем объем памяти.
А в чём проблема? В минималках стоит видеокарта 2016-го года. Лично я никакой здесь проблемы не вижу. На дворе 2024-й год, этой карте уже почти 8 лет. Более чем уместна для минимальных требований.
Лично я бы вообще в минималки ставил карты, начиная от RTX 2070.