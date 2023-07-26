Психологический 2D-хоррор Afterdream выйдет на ПК и консолях в третьем квартале 2023 года ©

Краковский (Польша) издатель игр ужасов Feardemic и независимый разработчик игр из Куопио (Финляндия) Джесси Макконен сегодня объявили, что их психологический 2D-хоррор Afterdream выходит на ПК в Steam и консолей в третьем квартале 2023 года.

Этот двухмерный психологический хоррор от разработчика Джесси Макконена перенесет вас в осознанный сон, где вам придется использовать специальную камеру, чтобы перемещаться по особняку, полному призраков.

Погрузитесь в осознанный сон, сгибая границы между реальностью и вымыслом. Перемещайтесь по призрачному особняку с помощью странной камеры и узнайте его тайну и свою роль в нем. Станьте свидетелем ярких, но сказочных локаций в красивой стилизованной двухмерной пиксельной графике.

Окунитесь в двухмерную психологическую приключенческую хоррор-игру, которая перенесет вас в осознанное сновидение, стирая границы между реальностью и вымыслом. Используйте специальную камеру, чтобы анализировать свое окружение и проложить свой путь через таинственную резиденцию, населенную призраками. Найдите цель своего ночного визита в яркой сказочной обстановке.