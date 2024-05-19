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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.6 1 229 оценок

Ghost of Tsushima обогнала God of War и стала лучшей игрой в Steam от собственных студий Sony

monk70
Новости

Ghost of Tsushima радует ПК-геймеров впечатляющим количеством игроков и положительными отзывами. Популярная игра для PlayStation показывает, что игры Sony также хорошо принимаются аудиторией ПК.

Знаменитый хит Ghost of Tsushima для PlayStation был замечательно стартвал в Steam. С момента своего релиза в четверг игра достигла впечатляющего пика в 74 225 одновременных игроков. Несмотря на то, что игра недоступна во многих странах, этот запуск демонстрирует высокий спрос и популярность среди ПК-геймеров.

По сравнению с другими играми Sony, которые также появились на ПК, в настоящее время находится на втором месте. Helldivers 2 возглавляет список с впечатляющими 458 709 одновременными игроками. За ней следует Ghost of Tsushima, которая недавно обогнала God of War с 73 529 игроками.

15
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Фанатище Ubisoft
17
shurasick876

На фоне обосрамса юбей с черномазой обезьяной - вполне естественно.

7
Costollom
На фоне обосрамса юбей с черномазой обезьяной - вполне естественно.

Только недавно Sony "обосрались из-за PSN", а теперь заранее Ubisoft с чем-то другим? Может вы подождете выход игры и посмотрите на продажи?

0
David Thomas

игра оч красивая скриншот не передает качество

3
Комментарий удален
oldhoudini Челодой моловек 94

держи в курсе, бро

-1
Челодой моловек 94 oldhoudini

Хорошо

0
Челодой моловек 94 oldhoudini

Я не тому написал оказывается)

0
Madiark

Меня лично игра затянула, при том что я играю на деке олед со средними настройками в 30 фпс, Наиграл пока около 6-8 часов

1
РикоЧико

Интересно топ продаж на консолях такой же или нет.

0
erkins007

Нет, там Цусима стартонула очень хорошо, но до того же бога или паука не дотянула.

0
Миханик Шестеренкин erkins007

Так плохо, что продали всего 10млн копий.

0
Лидер_Мур

игра пушка, растягиваю как могу, играю с релиза, всего пару часов наиграл пока)

0
Фанатище Ubisoft

Тебя боты не унижают? Меня просто насилуют конкретно)) не могу привыкнуть никак к боёвке 😆

-3
Пользователь ВКонтакте

А что же? А как же байкот? // Кейт Фостер

0
ZAUSA

Некому. Школьники скачали и теперь играют.)

0
shit again

каждый час одна и та же новость, да пофиг уже

-1
U1traMagnum

Заслуженно , игра просто класс затягивает надолго)

-1
Пользователь ВКонтакте

зато не продаем в 170 стран // Андрей Павлов

-2
Пользователь ВКонтакте

И всё равно в топе) // Кирилл Гусаров

-2
erkins007

Там такие страны, что потерь от этого ноль

1
Пользователь ВКонтакте erkins007

Аххахаха в самой Японии нету )) // Андрей Павлов

-3
chaospaladin Пользователь ВКонтакте

Правда?

1
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Павлов

-2
Челодой моловек 94

Так и предполагал, gow переоценен

-2
DenisVTR

Ну для меня она прям на уровне с Days Gone. В плане что очень понравилась из бывших экзов сони. Как-нибудь надо купить будет.

-3
ZAUSA
Как-нибудь надо купить будет.

Когда будет большая скидка или когда её будут раздовать бесплатно? Мы, лицемеры, игру пробуем на торренте, а потом, если она хорошая, сразу идем покупать, да?))) Понравилось? - Оплатите.

0
GraF68ru

Будет интересно послушать их отзывы ближе к концу игры, помню поначалу даже нравилась, но к середине заколупала своим открытым миром, дрочевом, даунскими квестами, особенного этого конченного монаха, и в целом тупыми персонажами. Даже японская озвучка не спасла.

-3
StrelitziaReg

если бы бладборн вышел , было бы 200К +

-5
Челодой моловек 94

Бладборн на любителя

6
saa0891

Да уж куда катится игропром в God of War отлично проработанные локации с качественный левел дизайном их интересно исследовать, каждая имеет свои черты и отличия, куча различных запрятанных секретов и что бы до них добраться надо использовать различные умения и головоломки (а не хлам уровня юбисофт с огромной картой и тонной однотипных лагерей),в игре действительно интересные враги и боссы, эту игру хочешь купить, а этот унылый клон ассасина даже с торрента нет желания качать , этого конвейерного го*на у юбиков целый вагон и ещё маленькая тележка.

-6
Челодой моловек 94

У гов жанр на любителя, никогда не заходили слэшеры, кроме dmc от ninja theory, табу было для меня элементы метроидвании где возвращаешся в уже иследванные локи, там еще нету меток, прошел ее с 3го раза тупо ради сюжета. В игре мне понравился лишь сюжет и диалоги между сыном и отцом. В минусы отмечу еще однобразных мобов отличающиехся лишь цветом и лор на любителя, мне например не очень нравится Скандинавия, а вот первая трилогия была эпична и греческие боги популярнее. Вторую жду, надеюсь будет лучше первой, игру года не заслуженно взял, имхо конечно.

-1
KleptomaniacalAlbert

Лучше чем gow? Сомнительно ну окей...

-6
HarmfulVillius

Откуда такой энтузиазм, игруха ещё та нудятина нудная.

-7
Roayal cat

Так у пукарей игр вообще нет своих. У них практически любая ненужонная игра с консоли в которой они клятвенно не нуждаются мгновенно становится хитом. Вон хомворлд 3 пк эксклюзив недавний, который по их же заверениям возможен только на самой правильной платформе сами же с дерьмом и смешали. Так что такие как чушима со времен пс4 для них праздник. А вообще более лицимерного и токсичного комьюнити я не знаю. Так что ничего нового.

-2