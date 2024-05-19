Ghost of Tsushima обогнала God of War и стала лучшей игрой в Steam от собственных студий Sony

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
На фоне обосрамса юбей с черномазой обезьяной - вполне естественно.
Только недавно Sony "обосрались из-за PSN", а теперь заранее Ubisoft с чем-то другим? Может вы подождете выход игры и посмотрите на продажи?
игра оч красивая скриншот не передает качество
держи в курсе, бро
Хорошо
Я не тому написал оказывается)
Меня лично игра затянула, при том что я играю на деке олед со средними настройками в 30 фпс, Наиграл пока около 6-8 часов
Интересно топ продаж на консолях такой же или нет.
Нет, там Цусима стартонула очень хорошо, но до того же бога или паука не дотянула.
Так плохо, что продали всего 10млн копий.
игра пушка, растягиваю как могу, играю с релиза, всего пару часов наиграл пока)
Тебя боты не унижают? Меня просто насилуют конкретно)) не могу привыкнуть никак к боёвке 😆
А что же? А как же байкот? // Кейт Фостер
Некому. Школьники скачали и теперь играют.)
каждый час одна и та же новость, да пофиг уже
Заслуженно , игра просто класс затягивает надолго)
зато не продаем в 170 стран // Андрей Павлов
И всё равно в топе) // Кирилл Гусаров
Там такие страны, что потерь от этого ноль
Аххахаха в самой Японии нету )) // Андрей Павлов
Правда?
// Андрей Павлов
Так и предполагал, gow переоценен
Ну для меня она прям на уровне с Days Gone. В плане что очень понравилась из бывших экзов сони. Как-нибудь надо купить будет.
Когда будет большая скидка или когда её будут раздовать бесплатно? Мы, лицемеры, игру пробуем на торренте, а потом, если она хорошая, сразу идем покупать, да?))) Понравилось? - Оплатите.
Будет интересно послушать их отзывы ближе к концу игры, помню поначалу даже нравилась, но к середине заколупала своим открытым миром, дрочевом, даунскими квестами, особенного этого конченного монаха, и в целом тупыми персонажами. Даже японская озвучка не спасла.
если бы бладборн вышел , было бы 200К +
Бладборн на любителя
Да уж куда катится игропром в God of War отлично проработанные локации с качественный левел дизайном их интересно исследовать, каждая имеет свои черты и отличия, куча различных запрятанных секретов и что бы до них добраться надо использовать различные умения и головоломки (а не хлам уровня юбисофт с огромной картой и тонной однотипных лагерей),в игре действительно интересные враги и боссы, эту игру хочешь купить, а этот унылый клон ассасина даже с торрента нет желания качать , этого конвейерного го*на у юбиков целый вагон и ещё маленькая тележка.
У гов жанр на любителя, никогда не заходили слэшеры, кроме dmc от ninja theory, табу было для меня элементы метроидвании где возвращаешся в уже иследванные локи, там еще нету меток, прошел ее с 3го раза тупо ради сюжета. В игре мне понравился лишь сюжет и диалоги между сыном и отцом. В минусы отмечу еще однобразных мобов отличающиехся лишь цветом и лор на любителя, мне например не очень нравится Скандинавия, а вот первая трилогия была эпична и греческие боги популярнее. Вторую жду, надеюсь будет лучше первой, игру года не заслуженно взял, имхо конечно.
Лучше чем gow? Сомнительно ну окей...
Откуда такой энтузиазм, игруха ещё та нудятина нудная.
Так у пукарей игр вообще нет своих. У них практически любая ненужонная игра с консоли в которой они клятвенно не нуждаются мгновенно становится хитом. Вон хомворлд 3 пк эксклюзив недавний, который по их же заверениям возможен только на самой правильной платформе сами же с дерьмом и смешали. Так что такие как чушима со времен пс4 для них праздник. А вообще более лицимерного и токсичного комьюнити я не знаю. Так что ничего нового.