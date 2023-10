Мрачный градостроитель Against the Storm получил около 100 исправлений в последнем обновлении ©

Польская студия Eremite Games выпустила крупное обновление для Against the Storm - мрачного фэнтезийного градостроителя, обогащенного элементами roguelike. Патч, получивший название Logistics and Balance, вносит в игру 98 изменений, касающихся управления и баланса игрового процесса.

Вместе с исправлениями, реализованными в хотфиксе 0.60.2, список насчитывает более 100 пунктов. Ознакомиться с ним можно вот здесь. Ниже перечисленные некоторые из них.

Скорректировано выпадение краеугольных камней таким образом, чтобы те из них, которые дают большие бонусы в начале игры, чаще попадали в эту стадию игры.

Усовершенствован интерфейс, улучшена наглядность и добавлены новые опции, например, возможность установить нижний предел ресурсов, хранящихся на складах, чтобы рабочие не могли израсходовать их полностью.

Стоит отметить, что значительная часть изменений была продиктована предложениями сообщества. Это многое говорит о разработчиках и приносит свои плоды - игра Against the Storm имеет "крайне положительные" отзывы в Steam.

К сожалению, пока неизвестно, когда именно градостроитель выйдет из раннего доступа. Напомним, что выход версии 1.0 игры должен был состояться в 2023 году. Однако учитывая, что октябрь уже начался, можно ожидать, что он будет перенесен на 2024 год, хотя кто знает - в конце концов, разработчики уже отметили большинство пунктов своей "дорожной карты".