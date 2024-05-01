Для Total War: Warhammer 3 вышло дополнение Thrones of Decay

Creative Assembly активно работает над восстановлением доверия, настолько, что смягчила политику в отношении многих последних DLC и обновлений, в частности, для Total War: Warhammer 3, из которых вчера было выпущено дополнение Thrones of Decay, которое разбили на три части предоставив игрокам самим выбирать, что покупать. Они могут купить полную версию или удовольствоваться лишь одной или двумя фракциями.
Вместе с новым DLC был выпущен патч 5.0.0, бесплатный для всех владельцев игры, который исправляет многие оставшиеся ошибки, улучшает производительность, изменяет многие аспекты геймплея, пользовательский интерфейс и общие аспекты фаз сражений, что в целом делает игровой процесс лучше, чем раньше. Список всех новых возможностей можно найти в официальных примечаниях к патчу.
Сможет ли Creative Assembly наверстать упущенное? Судя по первым отзывам на новое DLC, похоже, что да, ведь на данный момент оно имеет 90 % положительных отзывов в Steam.
Активатор уже есть ?