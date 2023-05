Microids анонсировала детективное приключение Agatha Christie: Murder on the Orient Express ©

Microids и Microids Studio Lyon сегодня анонсировали Agatha Christie: Murder on the Orient Express, современную видеоигру, адаптированную к одноименному криминальному роману 1934 года с Эркюлем Пуаро в главной роли. Игра выйдет в последнем квартале 2023 года на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Действие игры происходит в 2023 году, игроки возьмут на себя роль детектива Эркюля Пуаро и должны будут раскрыть тайну убийства, произошедшего на борту движущегося поезда. Для этого нам придется собирать улики, решать головоломки и взаимодействовать с пассажирами и персоналом Восточного экспресса, чтобы вычислить преступника.

Игра предлагает современный взгляд на классическую историю, которая обещает удивить даже тех, кто читал произведение, из которого она взята. В повествование добавлены новые элементы, включая присутствие совершенно нового персонажа, Джоанны Локк.

Официальное описание игры от компании Microids:

Откройте для себя модернизированную и переосмысленную версию классического романа Агаты Кристи. Действие игры "Убийство в Восточном экспрессе" происходит в 2023 году и оживляет классическую историю таким образом, что она удивит даже самых ярых поклонников. С совершенно новыми элементами, добавленными к оригинальному сюжету, вы как никогда раньше ощутите тайну и саспенс и заново откроете для себя одно из самых известных дел Эркюля Пуаро. На борту Восточного экспресса совершено убийство. Эркюль Пуаро, отправляясь в это путешествие, оказывается в окружении группы необычных персонажей, подозреваемых, каждый со своими секретами и мотивами, и попытается разгадать, кто же является виновником только что произошедшего убийства. Разгадать тайну будет нелегко. Через многочисленные повороты и изгибы вам придется использовать свои маленькие серые клеточки и навыки детектива, чтобы разгадать истину и вывести ее на свет. Являетесь ли вы поклонником культовой книги или фильма, любителем смертельных тайн или просто ищете захватывающее приключение, в этой новой игре есть что предложить каждому. Так что поднимайтесь на борт "Восточного экспресса" и позвольте путешествию начаться!