В мрачной RTS на выживание Age of Darkness: Final Stand появится кооператив: представлена дорожная карта контента

Age of Darkness Final Stand приближается к запуску, и разработчик демонстрирует планы относительно выхода версии 1.0 этой зимой. PlaySide объявила о расширенном зимнем плане обновлений, включающем кооперативный многопользовательский режим, обогащающий стратегические глубины игры.

Этой зимой игроки могут объединиться с друзьями, поскольку в игре появится многопользовательский кооперативный режим, обогащающий и без того глубокий и стратегический игровой процесс. Это объявление было связано с обновлением Seeds of Darkness — первым в серии обновлений контента. Последний патч не только представляет новые семена карт и достижения, но также вносит множество улучшений игрового процесса, которые обещают переосмыслить игровой процесс. Самая большая новая функция — это возможность использовать начальные значения карт для создания определенных уровней. Это означает, что игроки смогут делиться своими картами с друзьями, призывая их добиться большего, и разработчик даже будет еженедельно выпускать начальные карты, чтобы сообщество могло опробовать свои силы.

Кроме того, в игру добавлены достижения: на момент написания статьи игрокам доступно 73 достижения. Доступность — еще одна область улучшений: режимы цветовой слепоты, настройка сложности, цвета текста для субтитров и диалогов и многое другое. Приятно видеть, что даже будучи игрой, известной своим сложным геймплеем, Age of Darkness: Final Stand не стремится стать игрой, в которую сложно играть.

С приближением зимы игрокам Age of Darkness: Final Stand есть что порадовать. Дорожная карта предусматривает не только введение многопользовательской кооперативной игры, но и намекает на более насыщенные контентом обновления, призванные повысить глубину и сложность игры.